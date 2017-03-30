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Сальвадор первым в мире полностью запретил добычу рудных ископаемых
10:38 30.03.2017 |
Сальвадор, являющийся самым маленьким государством Центральной Америки, первым в мире ввел полный запрет на добычу рудных полезных ископаемых, чтобы не допустить загрязнения и истощения запасов питьевой воды.
Западные компании долгое время рвались к месторождениям золота на севере Сальвадора, подразделение канадско-австралийской Oceana Gold даже подавало иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) - арбитражное учреждение группы Всемирного банка, пишет Financial Times.
Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон, превративший мораторий на разработку в полноценный запрет, большинством в 69 голосов из 84. В поддержку этой инициативы выступали должностные лица и ученые, профессиональные лоббисты и католическая церковь.
Закон не затрагивает добычу угля, соли, работу каменоломен.
Уровень загрязнения окружающей среды в Сальвадоре является одним из самых высоких в регионе (второй после Гаити), а доступность питьевой воды - самой низкой, свидетельствуют данные ООН.
"Горное дело - та отрасль, первой и основной жертвой которой является вода. В случае Сальвадора это вопрос жизни и смерти", - утверждает эксперт по горнорудной отрасли Андрес Маккинли из Центральноамериканского университета в Сан-Сальвадоре.
Вместе с тем Сальвадор отчаянно нуждается в новых источниках доходов, отмечают экономисты. Как ожидается, отношение госдолга к ВВП к концу текущего года превысит 60%. Власти страны ведут переговоры с Международным валютным фондом о кредитной линии.
Отраслевые эксперты не считают, что опыт Сальвадора в ближайшем времени будет повторен в других странах в полном объеме, пишет The New York Times. Однако такой запрет может стать примером для малых народов и регионов с проблемной экологией.
"По всему миру множатся сомнения в том, что горнорудная отрасль может стать двигателем экономического развития. Думаю, этот шаг определенно подкрепляет голоса сообществ, которые задаются таким вопросом", - отметил директор международной программы добывающих отраслей в Oxfam America в Вашингтоне Кит Слэк.
В настоящее время во многих странах мира действуют частичные запреты, например, на использование цианидов для извлечения золота (штат Монтана в США, Германия, Чехия, Венгрия, Турция) или на разработку месторождений карьерным способом (Коста-Рика).
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