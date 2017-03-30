Южная Корея и США рассматривают возможность сокращения поставок нефти в КНДР как одну из ответных мер на случай проведения Пхеньяном очередных ядерных испытаний. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в южнокорейских дипломатических кругах.

По словам собеседников агентства, Сеул и Вашингтон также работают над вариантами по ограничению отправки северокорейских рабочих за границу, что существенно сократит приток наличной иностранной валюты в страну.

Информация о том, что КНДР может провести в апреле шестые по счету ядерные испытания циркулирует в СМИ с середины марта. Ранее в четверг представитель Объединенного комитета начальников штабов не исключил возможности, что КНДР может осуществить "отличный от предыдущих тип ядерных испытаний", но не привел никаких деталей. Пятое с 2006 года ядерное испытание КНДР было проведено 9 сентября, несмотря на запрет со стороны СБ ООН.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.