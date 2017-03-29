У американской базы Кэмп-Лемонье в Джибути, которая расположена в Восточной Африке, скоро появится новый сосед.

Китай откроет новую морскую базу, которая, по официальной версии, станет базой для "логистической поддержки", рядом с американской базой. Таким образом, США окажутся в непосредственной близости от конкурента.

"Можно охарактеризовать ее как военную базу, - отмечает генерал морской пехоты Томас Уолдхаузер, командующий Вооруженными силами США в Африке. - Это первая их база. У них до сих пор не было зарубежных баз".

"У нас никогда не было базы рядом с, так скажем, конкурентом так близко, как сейчас", - заявил Уолдхаузер.

База, которая, по словам Уолдхаузера, будет построена уже этим летом, будет располагаться в нескольких километрах от базы Лемонье.

База Лемонье и Джибути имеют стратегически важное расположение - на территории Африканского рога.

Они расположены у Баб-эль-Мандебского пролива, который соединен с Суэцким каналом.

Таким образом, это один из самых загруженных в мире коридоров для морских перевозок.

Они также расположены недалеко от Сомали - одной из самых неспокойных стран мира, а также недалеко от Аравийского полуострова и, в частности., от Йемена, который также является неспокойной страной.

Не так давно США оказывали поддержку Саудовской Аравии, которая на территории Йемена проводила военную операцию против террористической группировки "Аль-Каида".

Личный состав базы Лемонье насчитывает свыше 4 тыс. американских солдат.

Это крупнейшая постоянная база США на континенте, с которой проводятся воздушные операции и операции с использованием дронов.

США проводят операции с использованием дронов на территории Восточной Африки, где Китай разместил около 2 400 миротворцев.

"Да, существует серьезная обеспокоенность по вопросам безопасности, и я думаю, что наша база является важной для США, потому что не только Африканское командование ВС США пользуется ей", - заявил Уолдхаузер, отметив, что базу использует также и Центральное командование ВС США, которое проводит операции на Ближнем Востоке, Объединенное командование специальных операций и Европейское командование ВС США.

Французские и японские войска также присутствуют в Джибути. Эта страна является базой для операций против пиратства в прилежащих водах.

Китай заявляет, что новая база станет базой снабжения для операций, которые страна проводит в этом регионе.

"Китай и Джибути провели консультации и достигли соглашения по строительству логистической базы в Джибути, которая позволит китайским войскам выполнять свою миссию по сопровождению и вносить свой вклад в мир и стабильность региона", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая в январе 2016 г., когда было объявлено о строительстве базы.

В Вашингтоне выражают обеспокоенность относительно того, что база в Джибути будет играть со временем все большую роль в военных операциях Китая.

Отчет от 2015 г. Министерства обороны США подтвердил, что китайские подводные лодки действуют в Индийском океане.

Страны, расположенные у Индийского океана, также могут с подозрением смотреть на китайскую базу в Джибути, опасаясь, что она может стать первой в цепочке баз вдоль побережья океана.

"Это расширение военно-морского влияния для защиты коммерческих интересов и региональных интересов Китая в этом регионе", - сделал вывод Питер Даттон, профессор стратегических исследований в US Naval War College.

По словам Уолдхаузера, США поговорили с правительством Джибути по этому поводу, и "они знают о нашей обеспокоенности".