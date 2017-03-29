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Топливно-энергетический комплекс
Комитет конгресса США одобрил закон о ревизии ФРС
14:32 29.03.2017 |
Контролируемый республиканцами Комитет по контролю и правительственным реформам одобрил законопроект о проведении ревизии денежно-кредитной политики Федрезерва Конгрессом США, пишет Reuters.
Представители ФРС выступили против законопроекта, которому грозит неопределенность на пути к окончательному утверждению.
Демократы единодушно выступили против этого предложения во время заседания комитета палаты представителей по контролю и правительственным реформам, что говорит о том, что законопроект столкнется с еще более серьезным сопротивлением, чем раньше.
"Мы никоим образом не должны препятствовать их (ФРС) независимости", - заявила представитель Демократической партии из Нью-Йорка Каролин Мэлоуни, соглашаясь с заявлениями представителей ФРС, которые выразили опасения по поводу того, что они могут оказаться под политическим давлением, чтобы избежать принятия непопулярных решений, таких как повышение процентных ставок для замедления роста и контроля инфляции.
Следующим шагом для законопроекта будет голосование на уровне всего парламента, в котором республиканцы занимают прочное большинство. Президент-республиканец Дональд Трамп выразил поддержку проведению проверок центрального банка США во время своей избирательной кампании, однако неясно, поддержит ли Белый дом это предложение.
В настоящее время ФРС публикует подробные финансовые отчеты о своих финансах, но при этом сохраняет в тайне внутреннюю работу и обсуждения денежно-кредитной политики, публикуя стенограммы встреч по вопросам политики только с пятилетним отставанием.
Член палаты представителей Стивен Линч из Массачусетса был среди демократов, которые голосовали за подобный законопроект в 2012 и 2014 гг., но выступил против нынешнего предложения, заявив, что это может привести к политическому вмешательству в работу ФРС.
Линч выразил надежду, что можно будет найти компромисс в отношении повышения прозрачности работы ФРС, например путем предъявления ей требований о публикации стенограмм встреч, на которых обсуждается монетарная политика, через два года после их проведения.
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