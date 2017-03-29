МВФ "целенаправленно доводит до обнищания иностранцев", а советы Всемирного банка имеют "отрицательную ценность для его самых лучших клиентов".

Эти достаточно жесткие слова были произнесены не левыми критиками из "Вашингтонского консенсуса", а двумя людьми (Дэвидом Мальпассом и Адамом Лерриком соответственно), которых Дональд Трамп на днях назначил главными переговорщиками Минфина с остальным миром, включая такие международные финансовые организации, как МВФ, Всемирный банк и G20.

Взгляды их будущего руководителя Стивена Мнучина, министра финансов США, также трудно назвать более благосклонными по отношению к глобальным финансовым институтам. На своей первой встрече с коллегами из G20 в Германии в середине марта он заблокировал в итоговом документе традиционное обещание "сопротивляться любым формам протекционизма".

Подобная воинственная позиция, безусловно, пугает ветеранов международных экономических дел. Сегодня правительство Америки уже не скрывает своего презрения к организациям, в создании которых Вашингтон сыграл ключевую роль и которые часто критикуют за их неукоснительное следование рекомендациям Америки.

"Соединенные Штаты просто передают Китаю роль лидера в многосторонней системе", - заявил на этой неделе агентству Bloomberg известный экономист Джеффри Сакс.

Но если место окажется вакантным, имеет ли Китай достаточную квалификацию или желание выполнять эту работу?

В январе президент Си Цзиньпин, похоже, уже попробовал себя в этой роли, активно хваля глобализацию на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

В качестве доказательства своей способности Китай может предоставить обширный портфель кредитной дипломатии. Уже сегодня у Банка развития Китая (China Development Bank) намного больше активов за рубежом, чем у Всемирного банка.

Ненамного отстает и другая организация - "Экспортно-импортный банк Китая" (Export-Import Bank of China). В дополнение к этому центральный банк Поднебесной имеет расширенные линии валютных свопов с 30 странами.

А как насчет желания? Значительная часть экономической дипломатии Китая до настоящего времени строилась на двусторонних отношениях, что позволяло получать лояльность, награждать друзей и гарантировать контракты для своих компаний. Так, например, более 60 стран выиграют от предложения Си Цзиньпина восстановить "Великий Шелковый путь".

Что касается многосторонних усилий, то большинство самых грандиозных проектов Китая воплощаются за пределами существующей системы. Поднебесная создала две многосторонние кредитные организации: базирующийся в Шанхае "Новый банк развития" (New Development Bank), более известный как БРИКС - банк, соучредителями которого кроме Китая являются Россия, Индия, Бразилия и Южная Африка, и базирующийся в Пекине "Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" (Asian Infrastructure Investment Bank), членами которого являются 70 стран, включая страны G7, за исключением Японии и Америки.

Таким образом, все выглядит так, что у Китая не очень большой интерес занять вакантное место, которое может появиться при выходе Америки из старой многосторонней системы. Но не следует игнорировать другой, хотя и менее публичный, тренд.

Несмотря на многочисленные двусторонние и многосторонние инициативы, отношения Китая с вышеупомянутыми международными финансовыми организациями постепенно улучшаются.

Китай стал намного "сговорчивее" с обязательствами G20, утверждает исследовательская группа G20 из Торонтского университета. Китайская валюта сейчас точнее оценена, а активное сальдо текущего платежного баланса страны сокращается, что ликвидировало яблоко раздора с МВФ, отмечает британский журнал The Economist.

Решение МВФ в 2015 г. включить юань в число пяти резервных валют в своей корзине специальных прав заимствования (СПЗ) также помогло поставить под сомнение суждение о том, что фонд является послушным инструментом американской внешней политики.

Прошлой осенью, когда МВФ искал деньги для помощи Египту, представители организации позвонили в Пекин, который мгновенно согласился увеличить линию валютного свопа для арабской страны на 18 млрд юаней ($2,6 млрд).

Разговор продолжался всего пять минут, и щедрость Китая выглядела как укор группе G7, члены которой отказались выделять Египту дополнительные средства. Китай также помог МВФ при выделении помощи Украине в 2015 г.

Но Всемирный банк и МВФ - несовершенные инструменты для экономической дипломатии Китая. Дефицит оборотных средств банка может сдерживать его масштабное расширение кредитования, а количество голосов Китая и его финансовая доля в МВФ могут быть увеличены лишь с согласия Америки.

В долгосрочной перспективе, если Китай сделается ведущей экономикой в мире, он может стать крупнейшим финансовым вкладчиком банка и фонда. Когда это случится, их штаб-квартиры, согласно уставу организаций, должны будут переехать в Китай. Так что у Всемирного банка более чем достаточно оснований помочь Пекину очистить городской воздух.