Официальный Лондон заявил, что не будет вести переговоры с Шотландией о возможности проведения повторного референдума об отделении от Великобритании. Об этом говорится в заявлении британского правительства, распространенном вечером во вторник, 28 марта.

"Было бы несправедливо по отношению к жителям Шотландии просить их принять важнейшее решение без необходимой информации о наших дальнейших взаимоотношениях с Европой и о том, что будет представлять из себя независимая Шотландия", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

Шотландия дала зеленый свет второму референдуму

Ранее в тот же день депутаты парламента Шотландии - холируда - проголосовали за проведение нового референдума о независимости региона. Выступающая с этой инициативой глава шотландского правительства Никола Стерджен получила полномочия от парламента для переговоров с Лондоном. Без его согласия провести юридически обязывающий референдум нельзя. По мнению Стерджен, плебисцит должен состояться в период с осени 2018 года до весны 2019 года.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда 55 процентов шотландцев проголосовали против этого решения. На голосовании по Brexit в 2016 году большинство жителей Шотландии выступили за сохранение членства Лондона в Евросоюзе. После оглашения результатов голосования по Brexit Стерджен вновь заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.