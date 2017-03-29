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Топливно-энергетический комплекс
Сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО
08:31 29.03.2017 |
Сенат США поддержал ратификацию соглашения о присоединении Черногории в НАТО.
Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" вступление страны в Североатлантический альянс проголосовали 97 членов верхней палаты, "против" - два, один воздержался.
Для ратификации соглашения требовалось минимум 60 голосов.
Ранее комитет Сената США по иностранным делам одобрил вступление Черногории в НАТО, а накануне Сенат США поддержал проведение финального голосования по вступлению Черногории в НАТО.
К настоящему времени вступление в альянс Черногории одобрили 24 из 28 стран-членов НАТО.
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