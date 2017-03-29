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Топливно-энергетический комплекс
Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости
20:02 28.03.2017 |
Парламент Шотландии принял предложение о повторном референдуме о независимости, проведения которого добивается первый министр Никола Стерджен.
Депутаты согласились провести новое голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го - как и настаивала первый министр Шотландии.
Как сообщает Би-Би-си, за новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против - 59.
В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Британии в ЕС. Большинство шотландцев - 62% - в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства страны в Евросоюзе.
По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Британии, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.
Британское правительство уже заявило, что заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии до окончания процедуры "брексита".
В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Британии. Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.
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