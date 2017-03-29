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Топливно-энергетический комплекс
Австрия запрещает носить паранджу в общественных местах
16:58 28.03.2017 |
В Австрии вводится запрет на ношение женщинами в общественных местах предметов одежды, полностью закрывающих тело и/или лицо, таких как паранджа и никаб. Этот запрет входит в пакет мер по интеграции беженцев, который во вторник, 28 марта, одобрило правительство страны. Согласно этой программе, теперь запрещена и раздача в общественных местах бесплатных экземпляров Корана.
Кроме того, беженцы и мигранты с высокими шансами на получение такого статуса будут обязаны в течение одного года посещать интеграционные курсы, на которых им будут преподавать немецкий язык и рассказывать о ценностях австрийского общества. Также беженцам придется в определенном объеме отработать на общественных работах без денежного вознаграждения. Тем, кто откажется это делать, будет сокращено социальное пособие.
По мнению министра иностранных дел и интеграции Себастиана Курца, таким образом мигранты смогут завоевать уважение австрийского общества. При этом уже через три месяца после подачи заявления на предоставления статуса беженца мигранты получают право устраиваться на работу. Правительство рассчитывает, что интеграционные меры обойдутся австрийскому государству в 200 миллионов евро в год.
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