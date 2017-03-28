"Мы не сможем восстановить нашу цивилизацию с детьми чужих людей", - написал недавно в своем твите конгрессмен-республиканец от штата Айова Стив Кинг, что по духу чрезвычайно созвучно основному принципу известного нидерландского ультраправого политика и яростного противника мигрантов Герта Вилдерса.

Подобные резкие высказывания все громче звучат в странах Запада, где в последние годы наблюдается националистический разворот в политике.

Правда этот тренд все еще встречает сопротивление со стороны коренных жителей: многие американцы выступили против плана Дональда Трампа запретить въезд в страну беженцев и трудовых мигрантов.

Противники миграции заявляют, что иностранцы негативно влияют на зарплаты местных граждан и становятся слишком тяжелой ношей для государственных социальных служб.

Однако большинство исследований приходят к совершенно иному выводу: местные рабочие, как правило, начинают зарабатывать больше при наплыве мигрантов, так как начинают выполнять более квалифицированную и высокооплачиваемую работу.

Кроме того, миграция имеет другой чрезвычайно важный эффект.

В странах с демографическими проблемами миграция - ответ на вызовы, возникающие при стремительном старении населения: выплачиваемые рабочими-иностранцами налоги помогают финансировать пенсии коренным жителям; они могут также ликвидировать нехватку работников по обслуживанию пожилых людей.

В Великобритании, к примеру, избиратели беспокоятся, что иностранцы конкурируют с коренными жителями на услуги Государственной системы здравоохранения, не обращая внимание на то, что мигранты помогают заполнить вакантные места в этой сфере.

Недавнее исследование в Японии показало, что информационная кампания по разъяснению местному населению этой проблемы помогла резко увеличить поддержку миграции среди японцев, отмечает британский журнал The Economist.

Коренные жители получают другой бонус от "понаехавших". По мере того как мигранты в богатых странах адаптируются и имеют детей, они активнее участвуют в развитии науки, искусства и предпринимательства.

Основатель Apple Стив Джобс - отличный аргумент в защиту миграции: сын выходца из Сирии смог создать на своей новой родине компанию, которая изменила мир.

Не следует забывать и о большой гуманитарной выгоде миграции. Рабочие, приехавшие из бедных стран в богатые, обычно зарабатывают намного больше, чем за тот же труд у себя дома. Так, зарплата мексиканского рабочего в Америке в среднем в 2,5 раза выше, чем в Мексике, гаитянина - в 10 раз, а йеменца - в 15 раз.

Противники миграции заявляют, что иностранцы разрушают культуру и традиции западного мира. Если они прибудут в слишком большом количестве, опасаются противники, "аккумулированный токсин" может подорвать институции, которые создают высокий доход.

Майкл Антон, советник по национальной безопасности Дональда Трампа, утверждает, что культура "иностранцев из третьего мира" несовместима с либеральными западными ценностями, которые поддерживают высокий доход и высокий уровень жизни.

Но этот аргумент также трудно назвать убедительным. В прошлом католики и евреи имели схожее противостояние, которое сегодня выглядит как абсурдное.

Американцы и европейцы не имеют больше прав на высокий доход и комфортную жизнь, чем эфиопы или гаитяне. Неприятные чувства, которые вызывают у некоторых коренных жителей Запада необычная одежда или язык мигрантов, не могут быть веским основанием для упущенной экономической и общественной выгоды миграции.