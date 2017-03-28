Король Иордании Абдалла бен Хусейн и прибывший с визитом в эту страну король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд подписали соглашение о совместном инвестировании $3 млрд в добычу и обогащение урана, а также о создании небольшого ядерного реактора для производства энергии и опреснения морской воды.

Власти Иордании опубликовали заявление, в котором говорится, что два государства также достигли договоренности о предоставлении кредита на ремонт ряда основных автомагистралей в Иордании, а также подписали несколько соглашений о сотрудничестве в области СМИ, водной среды и энергетики.

Сальман ибн Абдель Азиз Аль Сауд в понедельник прибыл в столицу Иордании Амман, начав государственный визит в страну. Он также будет присутствовать на 28-м саммите Лиги арабских государств, который намечен на 29 марта, сообщает агентство "Синьхуа".

