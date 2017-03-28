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Топливно-энергетический комплекс
Китай в феврале получил внешнеторговый дефицит впервые с 2015г
12:27 28.03.2017 |
Китай в феврале зафиксировал отрицательное сальдо внешнеторгового баланса впервые с 2015 года, сообщило Государственное управление валютного контроля страны.
В феврале экспорт Китая от внешней торговли товарами и услугами составил 954,5 млрд юаней, импорт - 1 трлн 108,7 млрд юаней, в результате чего образовался дефицит в размере 154,2 млрд юаней.
Профицит в январе этого года составлял 225 млрд юаней, сообщило агентство "Синьхуа".
Госуправление валютного контроля начало публиковать данные о торговле товарами и услугами КНР в соответствии с новейшими международными стандартами в марте 2015 года. С этого времени дефицит был зафиксирован впервые.
Аналитики полагают, что отрицательное сальдо в отдельном месяце - это нормальное явление с учетом празднования в стране наступления Нового года по Лунному календарю. В дальнейшем темпы роста экспорта будут постепенно расти и ситуация с дефицитом в торговле товарами улучшится.
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