Китай в феврале зафиксировал отрицательное сальдо внешнеторгового баланса впервые с 2015 года, сообщило Государственное управление валютного контроля страны.

В феврале экспорт Китая от внешней торговли товарами и услугами составил 954,5 млрд юаней, импорт - 1 трлн 108,7 млрд юаней, в результате чего образовался дефицит в размере 154,2 млрд юаней.

Профицит в январе этого года составлял 225 млрд юаней, сообщило агентство "Синьхуа".

Госуправление валютного контроля начало публиковать данные о торговле товарами и услугами КНР в соответствии с новейшими международными стандартами в марте 2015 года. С этого времени дефицит был зафиксирован впервые.

Аналитики полагают, что отрицательное сальдо в отдельном месяце - это нормальное явление с учетом празднования в стране наступления Нового года по Лунному календарю. В дальнейшем темпы роста экспорта будут постепенно расти и ситуация с дефицитом в торговле товарами улучшится.

