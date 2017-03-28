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Топливно-энергетический комплекс
Великобритания начала замену монет номиналом 1 фунт
10:11 28.03.2017 |
В Великобритании поступили в обращение новые монеты в 1 фунт стерлингов. Новая двенадцатигранная монета оснащена специальными мерами защиты от подделок и призвана постепенно заменить свою круглую предшественницу.
Как отмечает Би-Би-си, эти монеты особенно сложно подделать из-за особенности их конструкции: внутри монеты находится особый материал, который сканируется различными устройствами, например, кассовым аппаратом или машинкой для подсчета денег.
Это не единственные меры защиты: на монете можно найти картинки, напоминающие голограммы, а также крошечные буквы на ребрах монеты.
Монетный двор Великобритании назвал эту монету самой защищенной в мире.
Она должна заменить находящуюся в обращении монету номиналом 1 фунт. По некоторым оценкам, на каждые 40 монет эттого номинала приходится одна поддельная.
В Королевском дворе поясняют, что технологии, использованные в монетах, должны защитить их на годы вперед.
Старая монета будет находиться в обращении до 15 октября. После этого у магазинов будет право не принимать ее в качестве оплаты.
После 15 октября монету можно будет отнести в банк и обменять на новую.
Монеты уже были доставлены в 33 банка и в почтовые отделения по всей Великобритании.
Новая монета будет легче и тоньше, чем старая. Она весит всего 8,75 грамма - меньше, чем старая. Ее диаметр составляет 23,43 мм, что несколько больше старого фунта.
Внешнее кольцо монеты золотистого цвета, выполнено из медно-никелевого сплава.
Внутреннее кольцо - серебристое, состоит из никелированного сплава.
Монетный двор выпустит в обращении 1,5 млрд монет - это примерно 23 монеты на каждого жителя страны. Постепенно старые монеты будут изыматься из обращения, из них будут отливать новые.
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