Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
WSJ: бизнес США уступил инициативу Европе в сотрудничестве с Ираном
08:09 28.03.2017 |
Американские компании уступили инициативу конкурентам из Европы на этапе выхода на внутренний рынок Ирана. Частный бизнес США осторожничает, подчиняется администрации нового президента Дональда Трампа и в результате рискует упустить множество выгодных сделок с иранскими партнерами. Такую оценку состоянию экономических отношений Вашингтона и Тегерана дает газета Wall Street Journal.
Европейский бизнес хлынул в Иран
По выражению издания, "после долгих лет бойкотирования Ирана западные предприниматели буквально ломятся в открывшиеся двери в эту страну". Французские автомобилестроительные компании наращивают выпуск машин: PSA Peugeot-Citroen планирует к 2018 году вместе с иранскими партнерами достичь объема производства свыше 200 тысяч авто в год, а Renault в феврале продала в Иран 15,2 тыс. машин - на 175% больше, чем за такой же период 2016 года. Британский оператор сотовой связи Vodafone объединяет усилия с иранской фирмой для совместного проекта строительства коммуникационной инфраструктуры. Крупнейшие нефтяные компании, включая Total, British Petroleum, Royal Dutch Shell, уже подписали предварительные соглашения по освоению запасов углеводородов в Исламской Республике, сетует издание.
Американцы оглядываются на минфин
Американские корпорации "рискуют упустить выгодные сделки" и проиграть своим конкурентам из Европы, которым удалось первыми вернуться на внутренний рынок Ирана, констатирует издание. Оно называет одним из редких исключений подписанное в 2016 году соглашение с американской компанией Boeing о закупке Тегераном десятков самолетов на миллиарды долларов. В США любому частному предприятию необходимо заручиться разрешение министерства финансов, чтобы вести дела в той или иной зарубежной стране.
С лета 2015 года, когда был заключен и подписан с Тегераном Совместный всеобъемлющий план действий, американские автогиганты General Motors и Ford свернули все сделки с Ираном. Ford выполняет требования закона США и "не ведет никакого бизнеса" в Иране, заявили газете в этой компании. В General Motors сказали, что сосредоточили внимание на "других рынках и возможностях".
21 марта Соединенные Штаты ввели ограничения против 30 иностранных организаций и граждан из десяти стран за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, КНДР и Сирии. 26 марта МИД Ирана объявил о введении санкций в отношении 15 американских компаний.
Отмена санкций
16 января ООН, США и Евросоюз сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с его ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых на себя в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан 14 июля 2015 года. Однако Вашингтон отменил лишь "вторичные" санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как "первичные" ограничительные меры, касающиеся граждан США и собственного американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.
В июне текущего года стало известно, что Иран разместил у Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд. Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании - европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в феврале 2017г возрос на 0,78% в долларовом выражении - Минфин
|Рост дефицита торгового баланса на $1,8 млрд из-за блокады Донбасса будет нивелирован высокими ценами на экспорт, - НБУ
|Порошенко предлагает Раде ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах
|Война под Донецком. Почему начались новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иордания и Саудовская Аравия вложат $3 млрд в развитие ядерной энергетики
Король Иордании и прибывший с визитом в эту страну король Саудовской Аравии подписали соглашение о совместном инвестировании $3 млрд в добычу и обогащение урана, а также о создании небольшого ядерного реактора для производства энергии и опреснения морской воды.
|Китай в феврале получил внешнеторговый дефицит впервые с 2015г
|Китайцы продолжат скупать компании по всему миру, несмотря на на ограничительные меры ос стороны властей КНР
|Великобритания начала замену монет номиналом 1 фунт
|WSJ: бизнес США уступил инициативу Европе в сотрудничестве с Ираном
Вашингтон отменил лишь "вторичные" санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как "первичные" ограничительные меры, касающиеся граждан США и собственного американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.
|Дубай будет бороться с переполненными квартирами
|Лондон сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира
Это интересно
|Ford придумал подушку безопасности на потолке
|Литовский кибермошенник "выудил" из американских IT-компаний $100 миллионов
|Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают