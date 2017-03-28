Американские компании уступили инициативу конкурентам из Европы на этапе выхода на внутренний рынок Ирана. Частный бизнес США осторожничает, подчиняется администрации нового президента Дональда Трампа и в результате рискует упустить множество выгодных сделок с иранскими партнерами. Такую оценку состоянию экономических отношений Вашингтона и Тегерана дает газета Wall Street Journal.

Европейский бизнес хлынул в Иран

По выражению издания, "после долгих лет бойкотирования Ирана западные предприниматели буквально ломятся в открывшиеся двери в эту страну". Французские автомобилестроительные компании наращивают выпуск машин: PSA Peugeot-Citroen планирует к 2018 году вместе с иранскими партнерами достичь объема производства свыше 200 тысяч авто в год, а Renault в феврале продала в Иран 15,2 тыс. машин - на 175% больше, чем за такой же период 2016 года. Британский оператор сотовой связи Vodafone объединяет усилия с иранской фирмой для совместного проекта строительства коммуникационной инфраструктуры. Крупнейшие нефтяные компании, включая Total, British Petroleum, Royal Dutch Shell, уже подписали предварительные соглашения по освоению запасов углеводородов в Исламской Республике, сетует издание.

Американцы оглядываются на минфин

Американские корпорации "рискуют упустить выгодные сделки" и проиграть своим конкурентам из Европы, которым удалось первыми вернуться на внутренний рынок Ирана, констатирует издание. Оно называет одним из редких исключений подписанное в 2016 году соглашение с американской компанией Boeing о закупке Тегераном десятков самолетов на миллиарды долларов. В США любому частному предприятию необходимо заручиться разрешение министерства финансов, чтобы вести дела в той или иной зарубежной стране.

С лета 2015 года, когда был заключен и подписан с Тегераном Совместный всеобъемлющий план действий, американские автогиганты General Motors и Ford свернули все сделки с Ираном. Ford выполняет требования закона США и "не ведет никакого бизнеса" в Иране, заявили газете в этой компании. В General Motors сказали, что сосредоточили внимание на "других рынках и возможностях".

21 марта Соединенные Штаты ввели ограничения против 30 иностранных организаций и граждан из десяти стран за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, КНДР и Сирии. 26 марта МИД Ирана объявил о введении санкций в отношении 15 американских компаний.

Отмена санкций

16 января ООН, США и Евросоюз сняли экономические и финансовые ограничения в отношении Ирана, введенные в связи с его ядерной программой. Отмена санкций стала возможной после того, как Международное агентство по атомной энергии подтвердило выполнение Тегераном обязательств, взятых на себя в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, который был подписан 14 июля 2015 года. Однако Вашингтон отменил лишь "вторичные" санкции в отношении Исламской Республики, связанные с другими странами, в то время как "первичные" ограничительные меры, касающиеся граждан США и собственного американского торгового эмбарго против Ирана, остаются в силе.

В июне текущего года стало известно, что Иран разместил у Boeing заказ на 100 самолетов, его стоимость оценивается в $25 млрд. Тегеран также заказал 118 коммерческих пассажирских самолетов у главного конкурента американской компании - европейского концерна Airbus. Стоимость сделки оценивается в €22 млрд.