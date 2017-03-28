Теперь в некоторых жилых комплексах эмирата будут проводиться регулярные проверки по выявлению апартаментов, где проживает слишком много съемщиков.

Инспекция будет проходить а таких жилых районах, как Palm Jumeirah, Jumeirah Lakes Towers, International City и Discovery Gardens. Эксперты определяют перенаселенность как «серьезное нарушение» правил проживания в жилых комплексах. На каждого человека должно приходиться не менее 18 кв.м жилой площади. Тем не менее, для каждой квартиры будет установлен свой лимит в зависимости от ее размера, пишет Arabian Business.

Нарушителей будут наказывать денежными штрафами. Так, в студии должно проживать не более двух-трех человек, в квартире с одной спальней - не более четырех-пяти, а в квартире с двумя спальнями - не более шести-семи.

Величина штрафа пока неизвестна, но осведомленные источники утверждают, что он может составить от $272 до $13 624.

Муниципальные власти утверждают, что переполненность апартаментов оказывает негативное влияние на окружающую среду, здоровье и безопасность местных жителей, ведет к распространению инфекционных заболеваний и дефициту парковочных мест.

Рейды по выявлению перенаселенных квартир актуальны, тем боеле что 70% местных жителей в ОАЭ предпочитают арендовать недвижимость, а не приобретать ее в собственность.