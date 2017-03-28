Финансовые новости
- |
- 28.03.17
- |
- 07:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Дубай будет бороться с переполненными квартирами
20:52 27.03.2017 |
Теперь в некоторых жилых комплексах эмирата будут проводиться регулярные проверки по выявлению апартаментов, где проживает слишком много съемщиков.
Инспекция будет проходить а таких жилых районах, как Palm Jumeirah, Jumeirah Lakes Towers, International City и Discovery Gardens. Эксперты определяют перенаселенность как «серьезное нарушение» правил проживания в жилых комплексах. На каждого человека должно приходиться не менее 18 кв.м жилой площади. Тем не менее, для каждой квартиры будет установлен свой лимит в зависимости от ее размера, пишет Arabian Business.
Нарушителей будут наказывать денежными штрафами. Так, в студии должно проживать не более двух-трех человек, в квартире с одной спальней - не более четырех-пяти, а в квартире с двумя спальнями - не более шести-семи.
Величина штрафа пока неизвестна, но осведомленные источники утверждают, что он может составить от $272 до $13 624.
Муниципальные власти утверждают, что переполненность апартаментов оказывает негативное влияние на окружающую среду, здоровье и безопасность местных жителей, ведет к распространению инфекционных заболеваний и дефициту парковочных мест.
Рейды по выявлению перенаселенных квартир актуальны, тем боеле что 70% местных жителей в ОАЭ предпочитают арендовать недвижимость, а не приобретать ее в собственность.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 27 марта начал снижаться
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ заложил в прогноз по инфляции в 2017 повышение цен на газ и отопление с октября
|МВФ одобрил обновленные макропрогнозы, - НБУ
"Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились с нашими оценками и взяли за основу", - директор департамента монетарной политики и экономического анализа Сергей Николайчук.
|Порошенко подписал закон о внесении изменений в законодательство относительно е-декларирования
|Зачем Захарченко плюнул Януковичем в морду Путину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дубай будет бороться с переполненными квартирами
|Лондон сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира
|Убогая мощь. Как перевооружается Россия
|В городах России прошли акции протеста против коррупции
|На парламентских выборах в Болгарии победила проевропейская партия
|Турция ввела пошлины на ряд российских товаров
Это интересно
|Голосовой помощник Bixby позволит управлять всей техникой Samsung
|В Москве сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari
|Google Maps позволит делиться с своим местонахождением и маршрутом передвижения в реальном времени
|Почему программы долгосрочного стимулирования иногда не работают
|Samsung Galaxy S8 можно будет вернуть в магазин в трехмесячный срок, получив полную компенсацию
|Кабмин обязал граждан проходить внеочередной медосмотр для возвращения изъятого водительского удостоверения
|В Великобритании запустят полицейский круглосуточный "летающий отряд" беспилотников