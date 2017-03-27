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Лондон сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира
15:37 27.03.2017 |
Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, получив 782 пункта, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает Global Financial Centres Index (GFCI).
Более того, за последние полгода не наблюдалось изменений топ-5 списка. На втором месте находится Нью-Йорк (780 пунктов), на третьем - Сингапур (760 пунктов), на четвертом - Гонконг (755 пунктов), на пятом - Токио (740 пунктов). Отмечается, что Сингапур стремительно сокращает отставание от Нью-Йорка - шесть месяцев назад оно составляло 42 пункта.
Сидней вошел в десятку лидеров, поднявшись с 11-го места на 8-е, Цюрих, наоборот, покинул ее, опустившись с 9-го на 11-е место.
Также составители индекса подчеркивают высокую волатильность в финсекторе Западной Европы - из 29 европейских финансовых центров, представленных в индексе, 16 опустились в списке и 12 поднялись, при этом значительное падении продемонстрировали Амстердам, Вена и Гибралтар.
Пекин вырос сразу на 10 позиций и занял 16-е место, Люксембург опустился на 6 строчек и оказался 18-м.
Дубай сохраняет первую строчку в списке крупнейших финцентров Ближнего Востока, на втором месте - Абу-Даби, причем если Дубай в общемировом списке упал на 7 мест и занимает 25-ю строчку, Абу-Даби вырос на 4 и стал 28-м.
В Африке лидером является Касабланка (30-е место в мире), в Латинской Америке - Сан-Паулу (62-е) и Рио-де-Жанейро (73-е), причем два бразильских города потеряли 11 и 19 строчек соответственно.
Варшава признана лидирующим финансовым центром в Восточной Европе (41-е место в мире, плюс 4 позиции в рейтинге). Таллинн и Рига также поднялись в рейтинге и заняли 42-е и 45-е места соответственно.
Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 21-м по счету) на основе опроса более 3 тыс. профессионалов. Он учитывает пять групп показателей (всего 105 индивидуальных факторов): бизнес-обстановка, финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутация. В общей сложности Z/Yen рассмотрела свыше 100 городов.
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