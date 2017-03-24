В 2016 году эпицентрами жилищного бума стали Китай и Европа. По меньшей мере в 18 из 23 стран Старого Света был отмечен ценовой подъем. Сильными рынками недвижимости оставались также Канада, Новая Зеландия и некоторые регионы Азии.

Портал Global Property Guide обнародовал рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год. Его лидерами стали Китай (+21,34%), Исландия (+12,53%), Румыния (+11,01%), Канада (+10,66%) и Новая Зеландия (+9,47%).

Самый значительный спад наблюдался в Черногории (-12,95%), России (-9,27%), Катаре (-5,69%), Бразилии (-5,51%) и Монголии (-4,85%).

В целом за 2016 год цены на жилье выросли в 29 из 45 представленных в исследовании стран. Китай, Исландия, Румыния лидировали в рейтинге благодаря мощному росту местной экономики. А в Новой Зеландии подъем обусловлен стремительным развитием нового жилищного строительства, которое наблюдается после крупного землетрясения.



