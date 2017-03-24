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Опубликован рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год
13:54 24.03.2017 |
В 2016 году эпицентрами жилищного бума стали Китай и Европа. По меньшей мере в 18 из 23 стран Старого Света был отмечен ценовой подъем. Сильными рынками недвижимости оставались также Канада, Новая Зеландия и некоторые регионы Азии.
Портал Global Property Guide обнародовал рейтинг стран по росту цен на жилье за 2016 год. Его лидерами стали Китай (+21,34%), Исландия (+12,53%), Румыния (+11,01%), Канада (+10,66%) и Новая Зеландия (+9,47%).
Самый значительный спад наблюдался в Черногории (-12,95%), России (-9,27%), Катаре (-5,69%), Бразилии (-5,51%) и Монголии (-4,85%).
В целом за 2016 год цены на жилье выросли в 29 из 45 представленных в исследовании стран. Китай, Исландия, Румыния лидировали в рейтинге благодаря мощному росту местной экономики. А в Новой Зеландии подъем обусловлен стремительным развитием нового жилищного строительства, которое наблюдается после крупного землетрясения.
|Страна
|Изменение цен на жилье за 2016 год
|Германия
|+6,86%
|Испания
|+0,10%
|Франция
|+1,31%
|Турция
|+3,40%
|Черногория
|-12,95%
|Греция
|+0,03%
|Эстония (Таллин)
|+7,36%
|ОАЭ (Дубай)
|-1,64%
|Великобритания
|+3,28%
|США
|+3,71%
|Португалия
|+3,88%
|Финляндия
|+0,39%
|Исландия
|+12,53%
|Румыния
|+11,01%
|Китай
|+21,34%
|Канада
|+10,66%
|Новая Зеландия
|+9,47%
|Япония (Токио)
|+9,32%
|Ирландия
|+8,15%
|Гонконг
|+6,40%
|Норвегия
|+6,38%
|Словакия
|+6,00%
|Латвия (Рига)
|+5,85%
|Израиль
|+5,36%
|Литва (Вильнюс)
|+5,07%
|Швеция
|+4,60%
|Нидерланды
|+4,37%
|Швейцария
|-0,94%
|Таиланд
|-1,07%
|Бразилия (Сан-Паулу)
|-5,51%
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