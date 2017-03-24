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Роботы могут заменить 30% рабочей силы Британии к началу 2030 годов - PwC
12:49 24.03.2017 |
Более 10 млн трудящих Великобритании рискуют потерять работу в ближайшие 15 лет из-за процессов автоматизации - 30% рабочих мест в стране к началу 2030 годов будут занимать роботы, говорится в макроэкономическом прогнозе PwC.
Риски, связанные с автоматизацией, в Великобритании ниже, чем в США (исчезновение 38% рабочих мест за тот же период) и Германии (35%), но выше, чем в Японии (21%).
В процентном выражении наиболее значительными такие риски представляются в транспортной и складской отраслях (56%) и обрабатывающей промышленности (46%), а также в оптовой и розничной торговле (44%). В абсолютном выражении самые значительные увольнения - около 2,25 млн позиций - предстоят в торговле, которая сейчас является главным источником рабочих мест в Великобритании.
В сфере здравоохранения и социальной работы заменить людей роботами будет сложнее, поэтому потери рабочих мест составят около 17%.
Британки обычно работают в отраслях, требующих более высокого уровня образования и развитых навыков общения, поэтому для них риск увольнения из-за роботизации намного ниже - 26% против 35% для мужчин, пишет PwC.
По словам главного экономиста PwC Джона Хоксуорта, распространение искусственного интеллекта поможет повысить производительность труда Великобритании, которая существенно отстает от других развитых стран по этому параметру. Дж.Хоксуорт добавляет, что процесс автоматизации уже идет, но процент занятости в Великобритании (75%) является самым высоким за всю историю наблюдений, поэтому угрозы массовой безработицы нет - появляются новые возможности трудоустройства в ранее не существовавших отраслях.
Согласно основному сценарию PwC рост экономики Великобритании замедлится с 1,8% в 2016 году до 1,6% в 2017 году и 1,4% в 2018 году. Риски остаются существенными, но эксперты считают, что Британии удастся избежать рецессии.
Значительное замедление будет наблюдаться в темпах роста потребительских расходов из-за усиления инфляции и медленного роста занятости: 3% в 2016 году, около 2% в 2017 году и 1,7% в 2018 году.
По оценкам PwC, Банк Англии в ближайшее время не будет менять денежно-кредитную политику, но в следующем году вопрос о повышении процентных ставок будет включен в повестку дня.
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