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Топливно-энергетический комплекс
ЕС потребует от Британии вернуть 50 млрд фунтов
11:00 24.03.2017 |
Как сообщает голландское издание De Volkskrant, их источник предоставил копию проекта мандата на проведение переговоров по Brexit, который был доставлен президенту ЕС Дональду Туску на этой неделе, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй установила дату начала переговоров по вопросу Brexit.
De Volkskrant утверждает, что ЕС начинают с "добросовестного сотрудничества" - фраза, которая завершает документ. Тем не менее издание указывает, что это, "по-видимому, не считается само собой разумеющимся", так как переговорщики обеспокоены репутацией министра Великобритании по Brexit Дэвида Дэвиса.
В результате переговоров ЕС готовится к борьбе, если потребуется, кроме того, разрабатывает план призвать Великобританию к ответу в Международном суде в Гааге. Этот суд не является учреждением ЕС, он был создан ООН, поэтому рассматривается как нейтральный орган.
Ключевым вопросом, вероятно, станет законопроект выхода Великобритании из ЕС. ЕС требует, чтобы Великобритания выплатила 60 млрд евро, чтобы покрыть расходы по взносам для бюджета и пенсий. Депутаты Великобритании настаивают на выплате лишь 3,4 млрд евро, утверждая, что Великобритании принадлежит доля активов в ЕС и страна может отменить часть требуемого платежа.
Ранее в этом месяце палата лордов комитета ЕС по финансовым вопросам заявила, что Великобритания по закону не обязана проводить все выплаты в процессе развода с ЕС, если сделка не будет разработана до конца двухлетнего периода переговоров.
"Этот законопроект с политической и технической точки зрения - настоящее минное поле. Как рассчитать пенсионные расходы для 55 тысяч государственных служащих в ЕС? Как оценить стоимость активов ЕС (здания, автомобили, виноматериалы в ресторанах ЕС), которые принадлежат Великобритании?" - отмечается в материалах издания.
В прошлом месяце бывший посол Великобритании в ЕС сэр Иван Роджерс предупредил, что переговоры по поводу законопроекта о разводе предстоят "тяжелые и запутанные".
Из 10-страничного документа, полученного De Volkskrant, становится понятно, что ЕС:
* даст доступ к единому рынку, только если Великобритания сохранит четыре свободы: передвижения, капитала, товаров и услуг;
* хочет, чтобы 3 млн европейцев, живущих в Великобритании, имели право оставаться там и имели защиту своих прав; в таком случае ЕС ответит взаимностью 1 млн британцев, живущих в ЕС;
* хочет, чтобы Великобритания потеряла часть своих текущих торговых выгод в результате выхода из ЕС.
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