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5 карт об ограничении могущества Китая
10:31 24.03.2017 |
Восточная Азия разделена на четыре части - Тихоокеанский архипелаг, островной Китай, Корейский полуостров, Индокитай. В Восточной Азии расположены вторая и третья крупнейшие экономики в мире - Китай и Япония.
И отношения между ними определяют современную геополитику в Восточноазиатском регионе.
Могущество Китая видно из космоса
На карте показаны страны Восточной Азии ночью. Эта карта демонстрирует динамику развития в регионе.
Главные экономические центры Китая - Пекин, Шанхай, Гонконг - расположены вдоль побережья.
А остальная часть страны остается в темноте.
Япония, Южная Корея и Тайвань - крупные промышленные страны, которые граничат с Китаем по морю.
Большая часть Восточной Азии - в темноте.
Особенно заметна темнота в Северной Корее, на большей части Индокитая и на внутренних территориях Китая.
Западный Китай практически необитаем
Карта показывает карту Китай с плотностью населения с нанесенной линией осадков.
К юго-востоку от линии, в сторону побережья, территории получают достаточно осадков.
А вот к северо-западу от линии территории Китая не получают достаточно осадков и менее населены, а, соответственно, менее развиты.
Географические ограничения для расширения Китая
Расстояние между Пекином и Казахстаном - почти 4 тыс. км по пустыне и горам. Гималаи расположены на юго-западе страны.
Аналитики полагают, что именно эти горы препятствуют прямому вооруженному конфликту между Индией и Китаем.
Джунгли на границе с Мьянмой, Вьетнамом и Таиландом также ограничивают расширение Китая.
То есть, Китаю сложно расширять свои территории в западном направлении.
Китай может расширять свои территории на север, юг и восток по направлению к Тихому океану, считают аналитики.
Однако это не так-то просто. Япония остается одной из крупнейших и самых могущественных держав в регионе.
А особенно это важно, учитывая военную помощь, которую Японии оказывают США.
Китайский флот не будет атаковать
Эксперты отмечают, что Китай пока не имеет возможности полностью контролировать все острова и горы, которые не позволяют Китаю свободно перемещаться вдоль своего побережья.
Многие страны, граничащие с Китаем, претендуют на острова. Главные игроки в регионе - Южная Корея и Япония - являются союзниками США.
В обеих странах размещены американские войска.
А не так давно Филиппины допустили американские войска на свои базы.
Эта ситуация стала тупиковой. С одной стороны, США заявляли о том, что не хотят портить отношения с Китаем. Однако с другой стороны, им не нравится конкурент, который будет контролировать регион.
А Китай не может допустить гегемонию США в регионе. Япония и Южная Корея также не раз выражали обеспокоенность по поводу деятельности Китая в Южно-Китайском море.
В связи с этим, ситуация остается напряженной.
Северная Корея - козырь Китая
На западе часто представляю Северную Корею как опасную страну с ядерным оружием, тоталитарным режимом и хитрым и жестоким лидером, которому принадлежит вся власть в стране.
При этом, Северная Корея - это вопрос, по которому Китай придерживается собственного мнения, и менять его не собирается.
В свое время Китай вмешался в Корейскую войну, когда вооруженные силы США приблизились к границе между Северной Кореей и Китаем.
А теперь Северная Корея стала одним из козырей в переговорах с США, которые считают политику и повеление Северной Кореи неожиданным и непредсказуемым.
Ограничения Китая определяют будущее Восточной Азии
Восточная Азия - это самый динамично развивающийся регион в мире. Сильные страны расположены вокруг вод, за территории которых они ведут борьбу.
В этом регионе проходят важные морские пути.
Япония и Китая являются двумя самыми могущественными державами региона.
Однако, как отмечают многие эксперты, самым могущественным лидером в регионе являются все-таки США.
И единственной страной, которая пытается оспорить это лидерство, является Китай.
Однако и его возможности ограничены.
Тем не менее эта конкуренция важна для понимания и прогнозов на будущее относительно развития целого ре
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