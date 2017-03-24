Восточная Азия разделена на четыре части - Тихоокеанский архипелаг, островной Китай, Корейский полуостров, Индокитай. В Восточной Азии расположены вторая и третья крупнейшие экономики в мире - Китай и Япония.

И отношения между ними определяют современную геополитику в Восточноазиатском регионе.

Могущество Китая видно из космоса

На карте показаны страны Восточной Азии ночью. Эта карта демонстрирует динамику развития в регионе.

Главные экономические центры Китая - Пекин, Шанхай, Гонконг - расположены вдоль побережья.

А остальная часть страны остается в темноте.

Япония, Южная Корея и Тайвань - крупные промышленные страны, которые граничат с Китаем по морю.

Большая часть Восточной Азии - в темноте.

Особенно заметна темнота в Северной Корее, на большей части Индокитая и на внутренних территориях Китая.

Западный Китай практически необитаем

Карта показывает карту Китай с плотностью населения с нанесенной линией осадков.

К юго-востоку от линии, в сторону побережья, территории получают достаточно осадков.

А вот к северо-западу от линии территории Китая не получают достаточно осадков и менее населены, а, соответственно, менее развиты.

Географические ограничения для расширения Китая

Расстояние между Пекином и Казахстаном - почти 4 тыс. км по пустыне и горам. Гималаи расположены на юго-западе страны.

Аналитики полагают, что именно эти горы препятствуют прямому вооруженному конфликту между Индией и Китаем.

Джунгли на границе с Мьянмой, Вьетнамом и Таиландом также ограничивают расширение Китая.

То есть, Китаю сложно расширять свои территории в западном направлении.

Китай может расширять свои территории на север, юг и восток по направлению к Тихому океану, считают аналитики.

Однако это не так-то просто. Япония остается одной из крупнейших и самых могущественных держав в регионе.

А особенно это важно, учитывая военную помощь, которую Японии оказывают США.

Китайский флот не будет атаковать

Эксперты отмечают, что Китай пока не имеет возможности полностью контролировать все острова и горы, которые не позволяют Китаю свободно перемещаться вдоль своего побережья.

Многие страны, граничащие с Китаем, претендуют на острова. Главные игроки в регионе - Южная Корея и Япония - являются союзниками США.

В обеих странах размещены американские войска.

А не так давно Филиппины допустили американские войска на свои базы.

Эта ситуация стала тупиковой. С одной стороны, США заявляли о том, что не хотят портить отношения с Китаем. Однако с другой стороны, им не нравится конкурент, который будет контролировать регион.

А Китай не может допустить гегемонию США в регионе. Япония и Южная Корея также не раз выражали обеспокоенность по поводу деятельности Китая в Южно-Китайском море.

В связи с этим, ситуация остается напряженной.

Северная Корея - козырь Китая

На западе часто представляю Северную Корею как опасную страну с ядерным оружием, тоталитарным режимом и хитрым и жестоким лидером, которому принадлежит вся власть в стране.

При этом, Северная Корея - это вопрос, по которому Китай придерживается собственного мнения, и менять его не собирается.

В свое время Китай вмешался в Корейскую войну, когда вооруженные силы США приблизились к границе между Северной Кореей и Китаем.

А теперь Северная Корея стала одним из козырей в переговорах с США, которые считают политику и повеление Северной Кореи неожиданным и непредсказуемым.

Ограничения Китая определяют будущее Восточной Азии

Восточная Азия - это самый динамично развивающийся регион в мире. Сильные страны расположены вокруг вод, за территории которых они ведут борьбу.

В этом регионе проходят важные морские пути.

Япония и Китая являются двумя самыми могущественными державами региона.

Однако, как отмечают многие эксперты, самым могущественным лидером в регионе являются все-таки США.

И единственной страной, которая пытается оспорить это лидерство, является Китай.

Однако и его возможности ограничены.

Тем не менее эта конкуренция важна для понимания и прогнозов на будущее относительно развития целого ре