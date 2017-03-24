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Экс-министр финансов Яресько назначена исполнительным директором совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико
09:27 24.03.2017 |
Бывший министр финансов Наталья Яресько назначена исполнительным директором совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Для меня большая честь принять новую должность, основной задачей которой является возвращение Пуэрто-Рико на путь к финансовой стабильности. 22 марта меня назначили исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, созданного согласно Акту о контроле, управлении и экономической стабильности Пуэрто-Рико (PROMESA)", - сообщила она.
Акт, вступивший в силу в июне 2016 года, предусматривает создание Cовета по контролю, реструктуризации долга и ускоренные процедуры утверждения неотложных инфраструктурных проектов.
Основной задачей cовета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана восстановления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова, а также содействие реструктуризации долга.
Пуэрто-Рико страдает от финансового дефицита и долговой ноши.
"Как исполнительный директор Совета, я буду отвечать за разработку стратегии и осуществления контроля за его реализацией, одновременно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами, в частности публичным и частным сектором в США и Пуэрто-Рико, медиа, общественностью", - подчеркнула Наталия Яресько.
Задолженность Пуэрто-Рико перед кредиторами в августе 2015 года превышала 72 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, Наталья Яресько являлась министром финансов Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.
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