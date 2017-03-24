Директор ФБР Джеймс Коми любит удивлять. Его очередным сюрпризом стало заявление о том, что это ведомство проводит расследование в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа. Команда Трампа подозревается в сговоре с российскими хакерами с целью помешать его бывшей сопернице Хиллари Клинтон победить на президентских выборах в США, заявил глава ФБР в ходе своего выступления в Конгресе 20 марта.

Появление доказательств о возможном сговоре штаба Трампа с Кремлем может привести к серьезным последствиям, признал в беседе с DW профессор Кельнского университета Томас Егер (Thomas Jäger). "Если удастся доказать связь штаба Трампа с российскими властями, а также то, что он об этом знал, это стало бы для президента США настоящей катастрофой", - уверен политолог.

Вплоть до импичмента

Однако чем же именно может обернуться такой сценарий? Теоретически крайней мерой наказания для Трампа может стать импичмент, который, впрочем, пока еще не был объявлен ни одному из президентов США.

За всю историю страны такой вариант завершения карьеры грозил лишь трем из 45 хозяев Белого дома. Один из них добровольно покинул свой пост: после Уотергейтского скандала в 1973 году, когда президента Ричарда Никсона обвинили в организации незаконной прослушки в штаб-квартире Демократической партии, Никсон ушел в отставку. Двух остальных - Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1999 году - сенаторы спасли от импичмента, голосования за который не набирали необходимого количества голосов.

При этом сама процедура импичмента довольно проста. Согласно Конституции США, президент может быть отстранен от должности "из-за обвинений в измене, взяточничестве или в других серьезных преступлениях и правонарушениях".

Подать соответствующее ходатайство может любой член Палаты представителей - нижней палаты Конгресса США. Затем его рассматривает юридический комитет: если подозрения обоснованы, то он формулирует обвинения и выносит их на голосование на пленарном заседании нижней палаты. В случае одобрения обвинений простым большинством голосов Палата представителей направляет их в верхнюю палату Конгресса - Сенат.

По конституции Сенат должен рассмотреть дело как судейская коллегия, которую возглавляет председатель Верховного суда США. Президент теперь может выступать в свою защиту при помощи адвоката. В конце слушаний сенаторы решают судьбу хозяина Белого дома - импичмент должен быть утвержден большинством в две трети голосов.

Впереди новый Уотергейт?

То, окажется ли Трамп на краю пропасти, сейчас зависит от результатов расследования ФБР. Политолог Кэтрин Клювер полагает, что в случае публикации убедительного доклада республиканцам будет сложно защитить своего президента в Конгрессе.

Похожего мнения придерживается и профессор Кельнского университета Томас Егер. В Сенате у Трампа есть заклятые враги даже в рядах его собственной партии: их голоса могут свести небольшое преимущество республиканцев на нет. В свою очередь в Палате представителей дела обстоят по-другому: там республиканцы имеют убедительное большинство, поясняет эксперт.

Над Белым Домом сгущаются тучи?

На данный момент, впрочем, ясно одно: твердых доказательств того, что Кремль действительно повлиял на результаты выборов в США, пока столь же мало, как и подтвержденных фактов, свидетельствующих о связях Трампа с российскими хакерами.

Крайне слабая доказательная база также является частью стратегии администрации Трампа. "Вести расследование и иметь доказательства - это разные вещи", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер после объявления главы ФБР о проведении проверки в отношении команды президента США.

И все же, похоже, что над Белым домом сгущаются тучи. В ходе слушаний в Конгрессе 20 марта речь зашла уже о конкретных именах помощников Трампа, которые предположительно имеют связи в Кремле. "Демократы тщательно проверят этих лиц и реконструируют их действия во время предвыборной кампании. В этом их будет сопровождать армия журналистов и адвокатов", - уверен политолог Томас Егер.