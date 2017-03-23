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Топливно-энергетический комплекс
ЕС предложит Великобритании после Brexit зону свободной торговли
08:45 23.03.2017 |
Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit, представил в среду, 22 марта, свое видение процесса выхода Великобритании из состава союза, переговоры о котором начнутся уже на следующей неделе. По его словам, европейские переговорщики намерены в перспективе предложить Соединенному королевству совершенно новое соглашение о свободной торговле с ЕС. Однако лишь после того, как будут уточнены условия выхода Великобритании из союза, что необходимо сделать в максимально сжатые сроки. Барнье также отметил, что Лондон должен выполнить все финансовые обязательства, которые страна брала на себя в качестве члена ЕС.
Он также подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС без достижения соответствующего соглашения сулит неопределенность и серьезные проблемы для самой Великобритании. "Мы не хотим такого сценария, мы желаем достичь соглашения", - цитирует Барнье агентство dpa. Линию делегации Евросоюза на переговорах он обозначил так: "Мы будем решительны, мы будем приветливы, мы никогда не будем наивны".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского Cоюза согласно статье 50 Лиссабонского договора. Глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.
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