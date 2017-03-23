Ежедневный объем экспорта бразильской животноводческой продукции сократился более чем в 850 раз на фоне скандала, разгоревшегося вокруг случаев продажи некачественного мяса местными производителями. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Ссылаясь на данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли республики, издание отметило, что средний объем ежедневных продаж животноводческой продукции Бразилии на внешние рынки в первой половине марта достигал $63 млн. Однако в минувший вторник аналогичный показатель составил лишь $74 тыс.

"Наш анализ ситуации говорит о том, что предприниматели сейчас предпочитают подождать. Они проявляют осторожность. Если они будут импортировать (бразильское мясо), есть, например, риск того, что их контейнеры арестуют по прибытию в страну. Тогда их ждут дополнительные издержки из-за необходимости хранения продукции", - прокомментировал полученные данные министр развития, промышленности и внешней торговли Маркус Перейра.

17 марта Федеральная полиция Бразилии арестовала более 30 участников крупной преступной группировки, которая занималась продажей просроченных продуктов питания, в первую очередь мяса. Как сообщили в правоохранительных органах, данная спецоперация стала самой масштабной в истории страны - в ней приняли участие около 1,1 тыс. стражей правопорядка. Объектом расследования, которое проводилось на протяжении почти двух лет, стали крупнейшие бразильские компании по производству мясной продукции, работающие не только на внутреннем рынке, но и экспортирующие продукцию за рубеж. Их сотрудники вошли в список подозреваемых и задержанных.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с представителями надзорных органов Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии, которые за взятки выдавали сертификаты качества без проверки товаров. В полиции утверждают, что подозреваемые использовали кислоту и другие химические вещества, чтобы изменить физический облик продукта и скрыть характеристики, свойственные испорченному мясу. При этом часть денег, полученных госслужащими от преступников, шла на финансирование политических партий.

Власти Бразилии заявили, что не располагают информацией о том, что недоброкачественная продукция могла направляться на экспорт. Тем не менее, некоторые страны приняли решение временно отказаться от товаров, замешанных в резонансном деле. Чили и Мексика временно запретили импорт бразильского мяса, Китай, в свою очередь, приостановил разгрузку контейнеров с этой продукцией. Ряд ограничений на импорт мяса из Бразилии также ввели ЕС, Япония, Канада и ЮАР.