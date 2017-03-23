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Топливно-энергетический комплекс
США намерены создать "зоны безопасности" в Сирии и Ираке
08:31 23.03.2017 |
Главной целью возглавляемой США международной антитеррористической коалиции является окончательная ликвидация угроз, исходящих от экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом идет речь в заключительном документе встречи стран - участниц альянса, прошедшей в среду, 22 марта, в Вашингтоне.
Выступая на мероприятии, госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал победу над ИГ наивысшей целью США в ближневосточном регионе. Глава американского внешнеполитического ведомства призвал партнеров увеличить усилия в борьбе с общим врагом. "Сейчас настало время совместно усилить нашу безопасность и инвестировать в борьбу, в которую каждый вносит свой вклад", - цитирует Тиллерсона агентство dpa. В частности, он объявил о намерении создать "зоны безопасности" на территории Сирии и Ирака, куда бы могли вернуться беженцы. Впрочем, госсекретарь не стал сообщать какие-то более конкретные планы на тему того, каким образом будет обеспечена безопасность и наблюдение за этими зонами.
По мнению главы американской дипломатии, кроме непосредственно военной операции, стратегия борьбы против терроризма должна включать обмен разведывательной информацией, сотрудничество в области пограничного контроля, а также информационную политику, призванную воспрепятствовать вербовке новых джихадистов через социальные сети.
Не только военными усилиями
По данным Госдепартамента, антитеррористическая коалиция является самой большой в истории группой государств, объединившихся для борьбы с общим врагом. В нее входит 68 государств, представляющих не только арабские страны, но и целый ряд западных держав, включая ФРГ. Непосредственно в боевых действиях на территории Сирии и Ирака принимают участие военнослужащие 23 армий. Начиная с 2014 года коалиция нанесла по позициям террористов 19000 ракетно-бомбовых ударов. При этом были убиты 180 ведущих полевых командиров ИГ, десятки тысячи террористов обращены в бегство. Отбиты 62 процента территорий, занимаемых джихадистами.
В гуманитарные программы в 2017 году коалиция намерена вложить 2,3 млрд долларов, отметил Тиллерсон. Как пояснил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава МИД Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), ФРГ выделит на эти цели 235 миллионов евро. При этом, отметили участники встречи, поддержка не должна быть прекращена и после победы над ИГ. Стабилизационные программы, гуманитарная и финансовая помощь являются решающим фактором, позволяющим не допустить возрождения терроризма.
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