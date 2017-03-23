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Топливно-энергетический комплекс
Австрия увеличивает выплаты добровольно уезжающим мигрантам
08:20 23.03.2017 |
Власти Австрии увеличили в два раза выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину, сообщает Би-Би-си.
Как отмечается в заявлении министерства внутренних дел, первая тысяча мигрантов, готовых уехать, получит примерно по тысяче долларов.
Также власти обещают помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока.
При этом, подчеркивается в заявлении, на субсидии не могут рассчитывать жители балканских стран.
Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка, комментируя это заявление, сообщил, что страну к 2019 году могут покинуть около 50 тысяч мигрантов.
В прошлом году Австрию покинули 10,7 тысяч просителей убежища. И из них 5,8 тысяч человек выехали добровольно.
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