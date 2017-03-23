В среду, 22 марта, новый президент Германии, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), вступил в должность. Он был выдвинут в президенты от трех партий, входящих в правящую коалицию: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Лидеры этих партий долгое время безрезультатно пытались договориться о едином кандидате. После длительных дебатов партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС согласилась поддержать члена СДПГ Штайнмайера, который уже довольно давно является важной фигурой на немецкой политической сцене.

Для большинства жителей ФРГ Штайнмайер - лицо немецкой дипломатии. При этом пост президента - лишь одна из многих должностей, которые 61-летний социал-демократ занимал за свою без малого двадцатилетнюю политическую карьеру. Руководитель ведомства федерального канцлера, лидер фракции СДПГ в бундестаге, глава МИДа Германии ... Вместо прежнего президента ФРГ Йоахима Гаука (Joachim Gauck) во дворце Бельвю в Берлине поселится хорошо знакомый немцам политик.

Самый популярный политик в ФРГ

Штайнмайер обладает многими качествами, которые могут ему понадобиться для исполнения обязанностей президента. Экс-министр иностранных дел в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel) пользуется уважением среди немецких политиков независимо от их партийной принадлежности. У него за плечами большой дипломатический опыт, его ценят за рубежом, ему многократно удавалось доказать свою способность эффективно действовать в кризисных ситуациях.

Уже несколько лет подряд Штайнмайер возглавляет рейтинг самых популярных политиков ФРГ. Согласно результатам опроса ARD-Deutschlandtrend, проведенного в ноябре 2016 года, работой главы МИДа были довольны 72 процента респондентов. Популярность Штаймайера, вероятно, стала для ХДС весомым аргументом в пользу того, чтобы после долгих колебаний все же сделать выбор в пользу кандидата от СДПГ.

То, что Штайнмайер может претендовать на высший политический пост в стране, многие наблюдатели предполагали уже давно. В конечном счете, во время своих многочисленных зарубежных поездок - глава МИДа преодолевает около 400 тысяч км в год - он всегда вел себя по-президентски. К тому же, как настоящий дипломат, он постоянно был нацелен на поиск компромиссов.

К примеру, после эскалации конфликта на востоке Украины Штайнмайер заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом. В то время он помог несколько разрядить обстановку - не в последнюю очередь благодаря осторожности в выборе выражений. Тем более примечателен тот факт, что Штайнмайер недавно назвал тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа "проповедником ненависти" - весьма нехарактерное высказывание для дипломата, которого многие считают сдержанным бюрократом.

Соратник Шрёдера

Политическая карьера Штайнмайера началась в команде Герхарда Шредера (Gerhard Schröder). Штайнмайер руководил личным бюро Шрёдера, когда тот еще занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как СДПГ в 1998 году получила возможность сформировать федеральное правительство, Шрёдер стал канцлером, а Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где был назначен статс-секретарем правительства, а позднее - руководителем ведомства федерального канцлера.

В 2005 году Штайнмайер стал министром иностранных дел ФРГ в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, которое впервые возглавила Ангела Меркель. В 2007 году он также занял должность вице-канцлера. А в 2008 году Штайнмайер был выдвинут в качестве кандидата от СДПГ на пост федерального канцлера.

Однако на тех выборах в бундестаг социал-демократы потерпели сокрушительное поражение, и многие эксперты объясняли провал, в том числе, и недостаточной близостью Штайнмайера к народу. Впрочем, хотя новый президент никогда не был "своим парнем" для рядовых немцев, он хорошо разбирается в запутанных играх мировой дипломатии благодаря своему упорству и широкому кругозору.

В 2013 году после очередных выборов в бундестаг и повторного формирования "большой коалиции" - альянса консервативного блока ХДС/ХСС с СПДГ - Штайнмайер вновь возглавил министерство иностранных дел. Тем самым он стал самым влиятельным немецким дипломатом последних десятилетий, встав в один ряд с архитектором процесса воссоединения Германии Гансом-Дитрихом Геншером (Hans-Dietrich Genscher).

Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он выходец из рабочей семьи. Женат на судье по административным делам Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), у пары есть взрослая дочь-студентка. Личная жизнь супружеской четы оказалась в центре внимания СМИ в 2010 году.

Штайнмайер, который в то время исполнял обязанности председателя фракции СДПГ в бундестаге, стал донором для своей жены, которой требовалась операция по пересадке почки. Для этого ему пришлось на время отойти от политических дел. Своим поступком он заслужил глубокое уважение общественности.

"Знак постоянства в эпоху тревог"

Комплименты в адрес Франка-Вальтера Штайнмайера звучат и со стороны ХСС - братской партии ХДС. Заместитель премьер-министра Баварии Ильзе Айгнер (Ilse Aigner) называла Штайнмайера достойным кандидатом в президенты. А депутат Европарламента от ХСС Манфред Вебер (Manfred Weber) ожидает от него последовательности: по словам Вебера, Германия нуждается в сильном лидере, а в нынешней ситуации - особенно.

Многие видят в Штайнмайере-президенте своеобразный якорь стабильности, который должен стать противовесом растущим хаосу и неопределенности. Это мнение разделяет и Ангела Меркель: канцлер ФРГ назвала решение выдвинуть Штайнмайера в президенты "знаком постоянства в эпоху тревог и нестабильности во всем мире". В принятие этого решения, по всей видимости, свой вклад внесло и большинство жителей Германии.