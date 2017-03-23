Финансовые новости
- |
- 23.03.17
- |
- 05:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска
10:09 22.03.2017 |
Северная Корея провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей, объявили южнокорейские и американские военные.
Согласно Тихоокеанскому командованию США, "судя по всему, ракета взорвалась через считанные секунды после запуска", сообщает Би-Би-си.
В Сеуле подтверждают информацию об осуществленном КНДР неудачном ракетном запуске, однако добавляют, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа было запущено.
В последнее время Пхеньян все чаще проводит ракетные пуски - в нарушение санкций ООН.
6 марта Северная Корея запустила сразу четыре баллистические ракеты в сторону Японского моря. По заявлению властей КНДР, армия отрабатывала ядерные удары по американским базам в Японии. Три ракеты упали в 300-500 километрах от японского полуострова Ога.
После этого новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил возможность военных действий против Северной Кореи.
"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - сказал Тиллерсон в ходе визита в Сеул.
В начале февраля новый глава Пентагона Джеймс Мэттис во время своего визита в Южную Корею заявил, что на любую попытку ядерного нападения со стороны КНДР на союзников США будет дан "сокрушительный ответ".
Президент США Дональд Трамп незадолго до инаугурации говорил, что не позволит Северной Корее создать ядерные ракеты, способные достичь территории США, и раскритиковал Китай за то, что тот не помогает Вашингтону в урегулировании проблемных вопросов с КНДР.
Северокорейская ракетная программа разрабатывается в строгой секретности. Судить о ней приходится в основном по данным, полученным в ходе отслеживания параметров пусков.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запрет Госдумы на денежные переводы в Украину не окажет существенного влияния на поступления из РФ - замглавы НБУ
|НБУ упростил перемещение наличной инвалюты физлицами через таможню
|Рада призвала США заключить оборонное соглашение с Украиной и предоставить статус основного союзника вне НАТО
|СБУ запретила въезд в Украину российской участнице Евровидения Самойловой, незаконно посетившей Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Узбекистан собирает союзников? Первые визиты Шавката Мирзиёева
|Новый президент Германии, экс-глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер, вступил в должность
|Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы
|Северокорейская ракета взорвалась сразу после запуска
|Запад подбирается к миллиардам Путина
|Во Франции расширяются следственные действия в отношении Франсуа Фийона
|Дональд Трамп отправится в первый зарубежный визит на майский саммит НАТО
Это интересно
|Samsung представила голосовой помощник Bixby, который впервые появится в Samsung Galaxy S8
|Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды
|Как восемь сердец помогали Дэвиду Рокфеллеру править миром
|Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира
|Человек спасает беспилотники Uber от ДТП каждые 1,6 километра
|Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
|Dragon SpaceX успешно приводнился в Тихом океане