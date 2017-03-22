Французская прокуратура расширяет следственные действия в отношении кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Политик подозревается в "квалифицированном мошенничестве и подлоге", сообщает вечером во вторник, 21 марта, агентство AFP.

Проверка в отношении Фийона затрагивает уже известную скандальную историю с фиктивным трудоустройством его супруги и двоих детей. В этой связи в середине марта против бывшего премьер-министра было заведено дело по подозрению в растрате государственных средств.

Исходя из новых данных финансовой прокуратуры, следствие должно выяснить, не были ли сфальсифицированы документы, использованные Фийоном при оформлении зарплаты для его супруги Пенелопы. Будучи депутатом, Фийон оформил жену как сотрудницу парламента, что позволило ей получить около 680 тысяч евро за вычетом социальных отчислений.

Возможные связи Фийона с Путиным

Кроме того, французский сатирический еженедельник Le Canard enchaîné, специализирующийся на журналистских расследованиях, сообщает о возможном посредничестве консалтинговой фирмы Фийона, основанной в 2012 году после его ухода с поста премьера, в организации встречи клиента-бизнесмена, имя которого не называется, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча должна была состояться в июне 2015 года во время экономического форума в Санкт-Петербурге. Перед этим фирма Фийона заключила с клиентом контракт о помощи в установлении международных контрактов за гонорар в 50 тысяч долларов. Представители Фийона заявили, что информация не соответствует действительности, а деятельность его фирмы совершенно законна.