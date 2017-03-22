Первый зарубежный визит президента США Дональда Трампа состоится 25 мая, когда в Брюсселе пройдет встреча руководителей государств, входящих в НАТО. Об этом в среду, 22 марта, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп намерен провести переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, "чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе против терроризма".

Встреча Трампа и Столтенберга

Белый дом также подтвердил, что 12 апреля президент США примет в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это будет первая встреча генсека НАТО и Трампа после его вступления в должность президента.

Накануне встречу Столтенберга и Трампа анонсировала представитель НАТО Оана Лунгеску в Брюсселе. "Они обсудят важность сильной НАТО для коллективной обороны и для стабильности за границами альянса", - подчеркнула Лунгеску. Она также отметила, что на саммите НАТО в мае речь пойдет о "приспособлении альянса к новой ситуации с безопасностью, включая его роль в борьбе против терроризма и значение увеличения расходов на оборону, а также лучшего распределения нагрузки" между союзниками.

Ранее, 21 марта, стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен пропустить встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, намеченную на 5-6 апреля. В апреле Тиллерсон может отправиться в Москву. Встреча на уровне глав МИД всех 28 стран НАТО в Брюсселе должна была стать первой для Тиллерсона в его новой должности.