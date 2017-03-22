Федеральное правительство Германии стало чаще отклонять сделки по продаже оружия Турции. Начиная с ноября 2016 года, правительство не дало разрешение на проведение одиннадцати сделок по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для разных видов вооружений, сообщает во вторник, 21 марта, газета Süddeutsche Zeitung.

Как следует из ответа министерства экономики на запрос депутат бундестага от Левой партии Яна ван Акена (Jan van Aken), правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.

"Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений", - говорится в официальном ответе на депутатский запрос, подписанном статс-секретарем министерства экономики и энергетики Маттиасом Махингом (Matthias Maching). После июля 2016 года правительства ФРГ одобряет проведение соответствующих сделок с Турцией только "после проверки в отношении внешней политики и политики безопасности".

В обычное время правительство Германии не препятствует продаже оружия стране-союзнику по НАТО, но в случае с Турцией уделяет особое внимание "тому риску, что (проданное оружие. - Ред.) будет применяться в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта". Ранее, в 2010-2015 годах, правительство отклонило проведение восьми сделок по экспорту оружия в Турцию.