Финансовые новости
- |
- 22.03.17
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Молодые европейцы выбирают Евросоюз
20:28 21.03.2017 |
Запредельный уровень бюджетной задолженности. Brexit. Миллиарды для Греции. Миграционный кризис. Европейский Союз в год своего 60-летия переживает не лучшие времена. В странах ЕС растет влияние популистов. В Австрии один из них чуть не стал президентом, в Нидерландах - занял второе место на парламентских выборах, во Франции имеет реальные шансы стать главой государства. В некоторых странах Восточной Европы евроскептики уже у власти - в Венгрии и в Польше. Да и из Праги и Братиславы звучат антиевропейские лозунги.
Полным контрастом такому неприглядному портрету Евросоюза выглядят опубликованные во вторник, 21 марта, результаты соцопроса молодых европейцев, который проводили немецкий фонд имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Варшавский институт публичной политики (ISP) в шести странах ЕС: Германии, Австрии, а также государствах Вышеградской группы - Венгрии, Словакии, Польше и Чехии.
За что молодежь ценит ЕС
Оказалось, что подавляющее большинство молодежи в возрасте от 15 до 24 лет - убежденные сторонники европейской интеграции. В среднем 77% тех, за кем будущее перечисленных шести стран, считают, что членство в ЕС - это хорошо. Ни в одной из этих стран доля скептиков не превышает 30% (Словакия), а в Германии составляет всего 13%. При этом, однако, только незначительно меньшинство опрошенных (в среднем 17%) полностью удовлетворены состоянием дел в ЕС и не видят необходимости что-либо менять, проводить реформы.
Ценят же Европейский Союз молодые жители шести стран за то, что он, по их мнению, гарантирует мир на континенте. Это главное преимущество ЕС, заявили 78%. 66% отметили, что благодаря европейской интеграции они имеют возможность жить и работать в любой из стран ЕС, 62% - получать высшее образование в любом европейском ВУЗе. Прозрачность внутренних границ важна только для 53% опрошенных, финансовая помощь менее развитым членам ЕС - для 45%.
Социологи, проводившие опрос, считают, что сравнительно невысокий рейтинг прозрачности границ свидетельствует о том, что для молодых европейцев это настолько само собой разумеющаяся вещь, что иного они себе просто представить не могут. А вот низкая доля сторонников финансовых трансфертов - особенно в Чехии (37%) и Словакии (39%) - авторов исследования тревожит, поскольку в последние годы сами эти две страны получали существенные дотации из бюджета ЕС.
Терроризм - главная проблема
Главной проблемой Европейского Союза и в двух центральноевропейских странах, и в Вышеградской группе респонденты назвали исламский фундаментализм и терроризм (74% в среднем). На этом, однако, общность молодых европейцев исчерпывается.
Экологически сознательные немцы почти столь же острой проблемой, как угрозу терроризма, считают загрязнение окружающей среды и потепление климата, приводящее к природным катаклизмам. У молодых словаков и венгров другие заботы. Их куда больше, чем сверстников из Германии и Австрии, волнуют проблемы трудоустройства и риск безработицы. Но еще больше расхождений в ответах на вопросы, касающиеся отношения к беженцам и мигрантам.
Отношение к мигрантам разное
В странах Вышеградской группы преобладают негативные представления о мигрантах. Будь то Польша (58%), Словакия (73%), Чехия (65%) или Венгрия (78%), явное большинство в этих странах не считает, что приток мигрантов содействует их экономическому росту.
Как ни парадоксально, единственная страна, в которой преобладает (42% против 40%) такое мнение, - это Германия, принимающая у себя - причем с большим отрывом - самое большое число беженцев. Примерно такое же соотношение в Германии по вопросу о том, что мигранты нужны стране для решения ее демографических проблем и стабилизации пенсионной системы.
Примечательно также, что даже при столь высоком числе мигрантов в Германии 58% опрошенных молодых немцев не видят в них угрозы для общественной безопасности в стране. В восточноевропейских же государствах, где иностранцев вообще мало, их почему-то боятся: в Польше и Чехии - по 60% респондентов, в Словакии - 68%, в Венгрии - 70%. В отличие от Германии, большинство в этих странах также считает, что мигранты представляют собой обузу для их систем социального обеспечения.
При этом именно в Германии больше всего молодых людей (72%), которые имеют опыт общения с мигрантами на работе, в школе или по соседству. А те, которые имеют, отмечают социологи, настроены по отношению к мигрантам значительно лучше тех, которые чужестранцев никогда в глаза не видели.
Значительное большинство немцев и австрийцев (73% и 61%) считают, что их страны должны, как того требуют международные соглашения, предоставлять убежище по политическим мотивам и беженцам из горячих точек. Столь же значительное большинство молодежи в Вышеградской четверке (70-75%) придерживаются противоположной точки зрения.
О демократии и правах человека
Немецких и польских социологов такие результаты опроса не обрадовали, как и амбивалентное отношение молодых жителей шести стран ЕС к правам человека и гражданским свободам.
За демократию ратуют подавляющее большинство опрошенных, им не безразлично, следует ли правительство принципам демократии или нет. Но в то же самое время значительная доля респондентов согласны с тезисом, что во имя защиты общества от угрозы терроризма допустимы ограничения прав и свобод человека.
В Чехии такую точку зрения разделяют 47% (против 37%), в Венгрии 51% (против 30%), в Словакии - 39% "за" и 39% "против". В Польше (43% и 40%), Австрии (48% и 35%) и Германии (46% и 35%) все-таки преобладает мнение, что жертвовать правами и свободами человека недопустимо ни в коем случае.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк удерживает курс доллара на межбанке от резкого падения
ТОП-НОВОСТИ
|Валовый внешний долг Украины в 2016 сократился на 4,4% – НБУ
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 г. до 2,3%
|Украина предоставит МВФ во вторник-среду уточненные макропоказатели с учетом последствий блокады Донбасса - Данилюк
|Бои под Докучаевском. Возможен ли танковый удар ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Молодые европейцы выбирают Евросоюз
|Лукашенко сообщил о задержании "вооруженных провокаторов"
|Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
|О чем "серый кардинал" Афганистана договорился с Кремлем
|КНДР наращивает возможности по производству ядерного оружия - глава МАГАТЭ
|Кому мешал зарезанный в СИЗО топ-менеджер "Роскосмоса"
Это интересно
|Человек спасает беспилотники Uber от ДТП каждые 1,6 километра
|Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
|Dragon SpaceX успешно приводнился в Тихом океане
|Впервые за три года Украина вновь стала лидером на рынке IT-фриланса Восточной Европы
|Запас хода первого серийного электрокара Volvo составит свыше 400 километров
|Amazon научит голосовой помощник Alexa идентифицировать пользователей по голосу
|Распознавание лиц в смартфоне Samsung Galaxy S8 будет использоваться для подтверждения платежей