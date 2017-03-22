Финансовые новости
- |
- 22.03.17
- |
- 00:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды
11:29 21.03.2017 |
Лондон, где арендаторы платят за съемную квартиру с одной спальней в среднем $1650, не вошел в ТОП-10 самых дорогих финансовых центров мира.
Портал по поиску квартир RentCafe.com сравнил стоимость аренды в ведущих финансовых центрах Земного шара. Аналитики хотели определить, в какую сумму людям обходится доступ к местному рынку труда, культурным достопримечательностям и образу жизни.
По данным портала, основанным на статистике сайта Global Property Guide, самая высокая стоимость аренды отмечена в Нью-Йорке, она составляет $3700 в месяц за квартиру с одной спальней.
А вот самым дорогим европейским городом в этом рейтинге стала Женева, где снять аналогичные апартаменты можно в среднем за $2300 в месяц. В общем списке этот финансовый центр занял пятое место. При этом, согласно недавнему исследованию, город не может похвастаться высоким качеством жизни.
ТОП-10 самых дорогих финансовых центров мира:
1.Нью-Йорк - $3700
2.Сан-Франциско - $3360
3.Бостон - $2930
4.Гонконг - $2740
5.Женева - $2320
6.Цюрих - $2200
7.Сингапур - $2050
8.Токио - $2050
9.Сидней - $2040
10.Дубай - $2040
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк удерживает курс доллара на межбанке от резкого падения
ТОП-НОВОСТИ
|Валовый внешний долг Украины в 2016 сократился на 4,4% – НБУ
|Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 г. до 2,3%
|Украина предоставит МВФ во вторник-среду уточненные макропоказатели с учетом последствий блокады Донбасса - Данилюк
|Бои под Докучаевском. Возможен ли танковый удар ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Молодые европейцы выбирают Евросоюз
|Лукашенко сообщил о задержании "вооруженных провокаторов"
|Названы самые дорогие мегаполисы мира по стоимости аренды
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
|О чем "серый кардинал" Афганистана договорился с Кремлем
|КНДР наращивает возможности по производству ядерного оружия - глава МАГАТЭ
|Кому мешал зарезанный в СИЗО топ-менеджер "Роскосмоса"
Это интересно
|Человек спасает беспилотники Uber от ДТП каждые 1,6 километра
|Создан гибкий материал для изготовления датчиков пульса, которые можно вплетать в обычную ткань и стирать вместе с ней
|Dragon SpaceX успешно приводнился в Тихом океане
|Впервые за три года Украина вновь стала лидером на рынке IT-фриланса Восточной Европы
|Запас хода первого серийного электрокара Volvo составит свыше 400 километров
|Amazon научит голосовой помощник Alexa идентифицировать пользователей по голосу
|Распознавание лиц в смартфоне Samsung Galaxy S8 будет использоваться для подтверждения платежей