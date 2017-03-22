Лондон, где арендаторы платят за съемную квартиру с одной спальней в среднем $1650, не вошел в ТОП-10 самых дорогих финансовых центров мира.

Портал по поиску квартир RentCafe.com сравнил стоимость аренды в ведущих финансовых центрах Земного шара. Аналитики хотели определить, в какую сумму людям обходится доступ к местному рынку труда, культурным достопримечательностям и образу жизни.

По данным портала, основанным на статистике сайта Global Property Guide, самая высокая стоимость аренды отмечена в Нью-Йорке, она составляет $3700 в месяц за квартиру с одной спальней.

А вот самым дорогим европейским городом в этом рейтинге стала Женева, где снять аналогичные апартаменты можно в среднем за $2300 в месяц. В общем списке этот финансовый центр занял пятое место. При этом, согласно недавнему исследованию, город не может похвастаться высоким качеством жизни.





ТОП-10 самых дорогих финансовых центров мира:

1.Нью-Йорк - $3700

2.Сан-Франциско - $3360

3.Бостон - $2930

4.Гонконг - $2740

5.Женева - $2320

6.Цюрих - $2200

7.Сингапур - $2050

8.Токио - $2050

9.Сидней - $2040

10.Дубай - $2040