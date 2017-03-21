Финансовые новости
- |
- 21.03.17
- |
- 10:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
КНДР наращивает возможности по производству ядерного оружия - глава МАГАТЭ
08:54 21.03.2017 |
Северная Корея в последние годы успешно расширяет возможности в области производства ядерного оружия, считает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.
В интервью Wall Street Journal он заявил, что "как она (КНДР - ИФ) и говорит, она добивается успехов" в деле разработки и производства ядерного оружия. По словам Ю.Амано, за несколько последних лет в КНДР вдвое увеличились мощности по обогащению урана.
Он сказал, что следует продолжить попытки решения северокорейской ядерной проблемы путем переговоров с Пхеньяном. Вместе с тем, глава агентства предостерег от "оптимизма" в этой области, выразил сомнение, что это возможно по образцу достижения соглашения с Ираном.
С аналогичных позиций выступают и Соединенные Штаты.
США больше не видят смысла в продолжении шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы КНДР, заявила накануне постпред США в ООН Никки Хейли.
"Мы не хотим возвращаться к шестисторонним переговорам, - сказала она в интервью CNN. - Мы уже там были и занимались этим".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Японию на минувшей неделе заявил, что попытки добиться денуклеаризации Корейского полуострова, предпринимавшиеся в течение 20 лет, не принесли результата.
"Думаю, важным будет признать, что дипломатические и другие усилия за последние 20 лет, которые предпринимались с тем, чтобы побудить Северную Корею к денуклеаризации, провалились", - сказал он накануне отбытия в Южную Корею.
Р.Тиллерсон подчеркнул: "В условиях как никогда серьезной угрозы (со стороны КНДР - ИФ), очевидно, что нужен новый подход".
Он отметил, что США "не снимают с повестки дня" решение северокорейской проблемы военным путем.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина начнет охоту за российскими кораблями по всему миру
|Бой под Водяным. Смогли ли ВСУ отбить "Дерзкую"
|Украина будет покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке
|Украина опережает Россию по показателю качества жизни в рейтинге данных Numbeо
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России
Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России.
|О чем "серый кардинал" Афганистана договорился с Кремлем
|КНДР наращивает возможности по производству ядерного оружия - глава МАГАТЭ
|Кому мешал зарезанный в СИЗО топ-менеджер "Роскосмоса"
|СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину российской участнице Евровидения Самойловой
"Она не просто посещала Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывалась по поводу Украины, ее власти, взятого курса на евроатлантическую интеграцию. Моя позиция четкая: я считаю, что она не должна приезжать в Украину", - глава СБ Украины Василий Грицак.
|ЕЦБ призывает Брюссель ужесточить наказание не выполняющих экономические правила ЕС государств
|Хедж-фонды делают ставки на развивающиеся рынки
Крупнейший в мире публично торгуемый хедж-фонд Man Group предпочитает облигации, номинированные в локальных валютах, вместо бондов в твердой валюте. Локальные облигации в 2017 г. обеспечивают доходность в два раза выше, чем у долларовых облигаций развитых стран.
Это интересно
|Первая модель нового конкурента Теслы оказалась дешевле Model S
|BMW выпустит M8 в трех типах кузова
|Через приложение Gmail на Android теперь можно переводить деньги
|Гибридную беспроводную гарнитуру LG Tone Studio оценили в 230 долларов
Гарнитура выделяется наличием четырёх излучателей, которые формируют "трёхмерное" звучание. То есть это не просто гарнитура, а ещё и портативная акустическая система для личного использования. LG уверяет, что это первое устройство подобного рода на рынке.
|Ford научит автомобили видеть пешеходов ночью
|Intel купила за 15 миллиардов долларов разработчика автопилота
|Почему начальник отвергает все ваши хорошие идеи