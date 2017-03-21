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Топливно-энергетический комплекс
ЕЦБ призывает Брюссель ужесточить наказание не выполняющих экономические правила ЕС государств
17:02 20.03.2017 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал руководство Евросоюза ужесточить наказание государств, настойчиво игнорирующих экономические правила ЕС, касающиеся, в частности, уровней дефицита бюджета и счета текущих операций.
В ЕЦБ отмечают, что при довольно благоприятных экономических условиях в регионе в прошлом году более 90% рекомендаций Еврокомиссии "по существу не были выполнены" странами ЕС.
Из списка 90 реформ, требуемых регулятором, лишь две реформы "по существу были проведены", говорится в сообщении ЕЦБ.
При этом, в ЕЦБ отмечают, что данные Еврокомиссии указали на рекордное число членов ЕС, в которых в 2016 году были выявлены "чрезмерные дисбалансы", по итогам второго года подряд - это Италия, Кипр, Португалия, Франция, Болгария и Венгрия.
Президент ЕЦБ Марио Драги неоднократно выступал с призывом к правительствам государств ЕС принять эстафету от Центробанка и провести реформы, которые поддержали бы экономический рост, пишет газета Financial Times.
ЕЦБ полагает, что Брюсселю стоит задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в рамках процедуры санкций, в том числе наложение штрафов, чтобы добиться более четкого выполнения его рекомендаций членами ЕС.
"Использование таких инструментов желательно не только для того, чтобы улучшить экономические перспективы соответствующей страны, но и для содействия процессу экономической адаптации внутри еврозоны, а также для сокращения уязвимостей внутри еврозоны. Таким образом, это в интересах еврозоны в целом", - говорится в сообщении ЕЦБ.
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