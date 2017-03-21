Крупнейший в мире публично торгуемый хедж-фонд Man Group предпочитает облигации, номинированные в локальных валютах, вместо бондов в твердой валюте. Локальные облигации в 2017 г. обеспечивают доходность в два раза выше, чем у долларовых облигаций развитых стран, свидетельствуют индексы Bloomberg Barclays.

Ранее в течение трех лет локальные бонды приносили инвесторам убытки.

"Что касается твердой валюты, мы считаем, что там есть много самоуспокоенности", - отмечает Лиза Чуа, портфельный управляющий Man GLG, подразделения лондонской Man Group.

В среднесрочной перспективе более целесообразно инвестировать в облигации, номинированные в локальных валютах, считает эксперт.

Man Group присоединился к BNP Paribas Investment Partners и частному подразделению JPMorgan Chase & Co., которые придерживаются "бычьей" позиции по облигациям в локальных валютах. По данным EPFR Global, инвесторы в этом году вложили $4,5 млрд в внутренний долг, несмотря на перспективы ужесточения монетарной политики в США и протекционистскую риторику Дональда Трампа.

Согласно данным опроса Goldman Sachs Group зарубежные фонды за последние шесть месяцев существенно увеличили вложения в облигации Бразилии и России и постепенно увеличивали вложения в бонды Индонезии.

Аналитики прогнозируют прибыль для более чем половины валют развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg, к концу этого года. При этом максимальную прибыль, как ожидается, принесут облигации, номинированные в аргентинском песо, турецкой лире и индонезийской рупии, следом идут чешская крона и российский рубль.

BNP Paribas Investment Partners также ожидает, что доллар снизится по отношению к большинству валют развивающихся стран в 2017 г.