Правительство Дании в понедельник погашает последний кредит в иностранной валюте на сумму $1,5 млрд. Впервые за 183 года страна останется без внешних заимствований, объявил центральный банк страны.

"У центрального правительства не было необходимости привлекать валютные кредитные средства, и заимствования постепенно погашались", - говорится в сообщении Национального банка Дании.

Как пишет датское издание Altinget, погашение такое кредита не означает, что у правительства Дании не останется долгов: власти размещают облигации, номинированные в датских кронов, для покрытия дефицита госбюджета и других целей.

На конец 2016 года долг центрального правительства Дании в нацвалюте составлял 635 млрд крон ($92 млрд). Отношение общего долга к ВВП в Дании является одним из самых низких в Европе - 38%, свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Согласно данным министерства финансов Дании, первые заимствования в иностранной валюте были сделаны в 1757 году, тогда власти привлекли полмиллиона ригсдалеров (название датской валюты до 1873 года) у Амстердама и Гамбурга. Точных данных о внешнем долге в последующие несколько десятилетий немного, однако Минфину удалось установить, что последний раз у Дании не было задолженности в иностранной валюте в 1834 году.

