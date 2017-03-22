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Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
09:23 20.03.2017 |
Министры финансов "Большой двадцатки" на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ.
Проблема протекционизма обострилась с приходом новой администрации США во главе с президентом страны Дональдом Трампом, заявившим о необходимости снизить торговый дефицит страны.
В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства по борьбе с протекционизмом и продвижением свободной торговли.
Как отмечает Би-Би-си, в прошлом году представители G20 обещали противостоять всем формам протекционизма.
Министры финансов также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Трамп называл изменение климата вымыслом.
Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещах.
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой рост набирает силу, но ошибочная политика может остановить этот процесс.
"Пересмотреть некоторые соглашения"
Стивен Мнучин, принимавший участие в своей первой международной конференции после назначения на пост министра финансов США, попытался снять напряжение, возникшее в связи с отсутствием в итоговом коммюнике заверений о приверженности принципам свободной торговли.
По его словам, не нужно придавать слишком большого значения отсутствующим в документе словам, так как этот документ просто должен был отразить дискуссию, которая велась на данной встрече.
"Мы верим в свободную торговлю. Мы - один из крупнейших рынков в мире, - заявил министр финансов США. - Но мы хотим пересмотреть некоторые конкретные соглашения... И мы учтем то, что старые соглашения потребуют новых переговоров".
По словам Мнучина, торговые соглашения должны предлагать выгодные условия всем его сторонам.
Новый президент США Дональд Трамп после вступления в должность проводит протекционистскую политику. Он, в частности, назвал Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) самым плохим торговым договором из когда-либо существовавших.
При нем США вышли из Транстихоокеанского торгового партнерства. Президент также критиковал Китай и Германию за большой торговый профицит.
Кроме того, Трамп пообещал обложить более высокими налогами компании, которые переносят производство из США в другие страны.
Комментарий Джо Миллера, специального корреспондента Би-би-си в Баден-Бадене:
А начиналось все хорошо. Встреча министров финансов "Большой двадцатки" в солнечном Баден-Бадене открылась заверением американского министра финансов Стивена Мнучина, что Белый Дом не заинтересован в развязывании международных торговых войн.
Ожидалось, что совместными усилиями таких стран, как Германия и недавно переметнувшийся в стан сторонников свободной торговли Китай, угрозы Вашингтона ввести более жесткие тарифы или изменить уже заключенные и ратифицированные торговые договоры можно будет нейтрализовать.
Но двое суток спустя в коммюнике, одобренном всеми собравшимися министрами финансов, нет слов о защите свободной торговли. Также отсутствует, в отличие от прошлогоднего коммюнике, обещание бороться с любыми формами протекционизма.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сказал, что переговоры по этим вопросам зашли в тупик, и что он и его коллеги не могли заставить партнеров - то есть Соединенные Штаты - одобрить слова, с которыми те не согласны.
Шойбле добавил, что нынешние переговоры прошли в дружелюбной обстановке, но у многих возникли серьезные сомнения по поводу того, будут ли в будущем столь же дружелюбными торговые отношения с крупнейшей экономикой мира.
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