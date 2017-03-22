Канцлер Германии Ангела Меркель и японский премьер-министр Синдзо Абэ подтвердили приверженность свободной торговле и курсу на заключение экономического соглашения о свободной торговле между Токио и Брюсселем. Соответствующие заявления политики сделали по итогам двусторонней встречи в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония), передает Reuters.

"Мы должны заключить договор об экономическом партнерстве между Японией и ЕС в самое ближайшее время", - сказал Абэ. Он добавил, что Япония хорошо знает, какие преимущества несет в себе свободная торговля и инвестиции, и потому хочет быть "чемпионом по внедрению открытых систем наравне с Германией".

Меркель поддержала рвение своего японского коллеги. "Мы действительно стремимся к открытым рынкам, свободной торговле, мы определенно не хотим каких-либо барьеров", - заявила она. Канцлер хочет связать разные общества друг с другом и позволить им торговать на честных условиях. "Свободная торговля нужна именно для этого", - подытожила она.

9 марта этого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС приложит максимум усилий для скорейшего подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с Японией, этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 21 марта.