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Комментарий: Неуклюжий Трамп и независимая Меркель
09:04 20.03.2017 |
В ходе визита Ангелы Меркель в США Дональд Трамп заметно нервничал. Канцлер ФРГ по-прежнему пользуется в Вашингтоне уважением и может в будущем помочь главе Белого дома, считает Миодраг Шорич.
Все что угодно, только не очередной фальстарт! Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп решили делать основной акцент на общих интересах и не уделять слишком большого внимания разногласиям, или даже вовсе их не упоминать. Так они и поступили - в особенности, выступая перед прессой.
При этом хозяин встречи был заметно напряжен. Это неудивительно, ведь в Вашингтоне сейчас ему мало что удается - Трамп не смог достичь успеха ни в миграционной политике, ни в отношениях со спецслужбами, ни в проведении реформы здравоохранения. Последнее, что президенту США сейчас нужно - это промах в отношениях с одной из самых опытных глав правительств в мире. Несмотря на свою миграционную политику, которую не поддерживают многие американцы, Меркель пользуется в Вашингтоне большим уважением. Прежде всего Белому дому импонирует экономическая мощь ФРГ.
Трамп - третий по счету американский президент, с которым Меркель должна найти общий язык и достичь взаимопонимания в основных вопросах мировой политики. В этом плане их первая встреча прошла совсем неплохо. Меркель вела себя независимо и так и сыпала тезисами: общие ценности, обязательства по отношению к НАТО, открытые внутренние границы ЕС, свободная торговля и, по возможности, улучшение отношений с Россией - однако лишь после урегулирования кризиса на востоке Украины.
Единственная колкость, которую позволила себе канцлер - это заявление о том, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге". Это явный намек на весьма беспардонные высказывания тогда еще кандидата Трампа в адрес Меркель; теперь президент Трамп хотел бы, чтобы о них забыли. По отношению к гостье он вел себя подчеркнуто вежливо и обходительно.
Маленькие победы
Обе стороны позволили одержать друг другу по маленькой победе: Меркель в очередной раз обещала увеличить расходы ФРГ на оборону, а Трамп без всяких колебаний заверил ее в своей приверженности НАТО.
И все же каждый по-прежнему остался при своем мнении - к примеру, в вопросе торговли. В ходе пресс-конференции Трамп ни словом не упомянул планы по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли с Европой. В свою очередь канцлер подчеркнула, что от соответствующего договора выиграли бы обе стороны. Откровенностями оба политика обменялись уже за закрытыми дверьми.
Позиция канцлера в ключевых вопросах мировой политики хорошо известна: ее восхищение США, приверженность НАТО, ЕС и западным ценностям. В то же время Дональд Трамп своими высказываниями в течение последнего года зародил у окружающих сомнения в своих политических предпочтениях. Сейчас опытные политики вроде Меркель или главы японского правительства Синдзо Абэ шаг за шагом влияют на его позицию. Ведь именно должность делает человека государственным деятелем, а не наоборот.
За первой встречей Трампа и Меркель последуют и другие. Конкретных результатов от этого визита не стоило ожидать. Трамп еще только осваивается в роли президента, и Ангела Меркель должна ему в этом помочь, насколько это позволяют интересы Германии. Ведь от раскола Запада в итоге не выиграет никто, даже его враги.
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