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Топливно-энергетический комплекс
США допустили возможность военных действий против Северной Кореи
12:18 17.03.2017 |
Политика "стратегического терпения" США по отношению к Северной Корее закончена, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Сеул.
Как сообщает Би-Би-си, на вопрос о возможности мер силового воздействия на Пхеньян он ответил, что США рассматривают все варианты.
"Конечно, мы не хотим доводить дело до военного конфликта. Но очевидно, что если Северная Корея предпримет действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим войскам, то ответ будет адекватным. Если ее программа вооружений достигнет настолько угрожающего уровня, что потребует от нас военных действий, то у нас есть и этот вариант", - заявил госсекретарь.
Тиллерсон также предложил Китаю ввести санкции против Пхеньяна и призвал китайские власти не принимать ответные меры на размещение в Южной Корее противоракетной системы THAAD.
Во время поездки Тиллерсон посетил демилитаризованную зону на границе двух Корей и провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се.
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