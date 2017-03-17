Европу скоро ждут новые "священные войны", пригрозил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги выборов в Нидерландах.

"В прошлом они воевали целое столетие. Они уничтожали друг друга, потому что принадлежали к разной вере. Они вынесли урок и создали Европейский союз. Теперь они начали уничтожать и это. Европу ждут темные дни", - напомнил Чавушоглу на митинге в своем избирательном округе на юге Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, обрушился на ЕС за решение Европейского суда разрешить компаниям при определенных условиях запрещать сотрудницам ношение исламских платков - хиджабов.

"Позор ЕС! Долой ваши европейские принципы, ценности и справедливость... Вы первыми столкнули (христианский) крест и (исламский) полумесяц!" - заявил он.

Эти заявления - часть усилий турецкого правительства для мобилизации поддержки конституционного референдума, который призван заменить парламентскую систему правления в Турции на президентскую.

В этой кампании - три главные темы.

Первая - ответить на критику европейских лидеров в адрес Турции в связи с правами человека, верховенством закона и демократией.

Другими словами - показать, что упадок демократии наблюдается и в Европе. Наглядный пример: рост популярности крайне правых политических партий, известных своей исламофобией.

Причина, по мнению Чавушоглу, - двуличие европейских стран, которые критикуют положение с демократией в Турции, в то время как их собственные ценности подрываются растущими антииммигрантскими и антиисламскими настроениями.

Во-вторых, Эрдоган и Чавушоглу стараются внедрить в общественную дискуссию идею "они против нас", говоря о Европе, чтобы мобилизовать своих сторонников.

Чавушоглу вообще считает, что европейцы напуганы растущей мощью Турции, и им хотелось бы, чтобы конституционные реформы провалились.

В-третьих, стоит задача показать турецкому избирателю, что "Турция - сильная страна" и Европа "должна научиться уважать Турцию".

Это значит, что ЕС должен признать Турцию как региональную державу и перестать относиться к ней свысока, как это было раньше.

Также, по мнению турецкого министра, Европа и Запад в целом находятся в упадке, поскольку политики не прислушались к требованиям своих народов, в то время как Турция - восходящая звезда международной политики с сильным и стабильным правительством.

В прошлом такой подход помогал Эрдогану и его правительству мобилизовать сторонников. Так что с приближением референдума 16 апреля антизападные заявления турецких политиков будут только громче и резче.