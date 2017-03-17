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Почему лидеры Турции грозят Европе вечной ссорой
09:02 17.03.2017 |
Европу скоро ждут новые "священные войны", пригрозил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги выборов в Нидерландах.
"В прошлом они воевали целое столетие. Они уничтожали друг друга, потому что принадлежали к разной вере. Они вынесли урок и создали Европейский союз. Теперь они начали уничтожать и это. Европу ждут темные дни", - напомнил Чавушоглу на митинге в своем избирательном округе на юге Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, обрушился на ЕС за решение Европейского суда разрешить компаниям при определенных условиях запрещать сотрудницам ношение исламских платков - хиджабов.
"Позор ЕС! Долой ваши европейские принципы, ценности и справедливость... Вы первыми столкнули (христианский) крест и (исламский) полумесяц!" - заявил он.
Эти заявления - часть усилий турецкого правительства для мобилизации поддержки конституционного референдума, который призван заменить парламентскую систему правления в Турции на президентскую.
В этой кампании - три главные темы.
Первая - ответить на критику европейских лидеров в адрес Турции в связи с правами человека, верховенством закона и демократией.
Другими словами - показать, что упадок демократии наблюдается и в Европе. Наглядный пример: рост популярности крайне правых политических партий, известных своей исламофобией.
Причина, по мнению Чавушоглу, - двуличие европейских стран, которые критикуют положение с демократией в Турции, в то время как их собственные ценности подрываются растущими антииммигрантскими и антиисламскими настроениями.
Во-вторых, Эрдоган и Чавушоглу стараются внедрить в общественную дискуссию идею "они против нас", говоря о Европе, чтобы мобилизовать своих сторонников.
Чавушоглу вообще считает, что европейцы напуганы растущей мощью Турции, и им хотелось бы, чтобы конституционные реформы провалились.
В-третьих, стоит задача показать турецкому избирателю, что "Турция - сильная страна" и Европа "должна научиться уважать Турцию".
Это значит, что ЕС должен признать Турцию как региональную державу и перестать относиться к ней свысока, как это было раньше.
Также, по мнению турецкого министра, Европа и Запад в целом находятся в упадке, поскольку политики не прислушались к требованиям своих народов, в то время как Турция - восходящая звезда международной политики с сильным и стабильным правительством.
В прошлом такой подход помогал Эрдогану и его правительству мобилизовать сторонников. Так что с приближением референдума 16 апреля антизападные заявления турецких политиков будут только громче и резче.
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