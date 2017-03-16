Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, партия которого победила на выборах, 15 марта

"Мы же не сумасшедшие! Все знают, что без открытых границ Нидерландам конец", - заявил в эфире одного из местных телеканалов предприниматель из Роттердама, которого попросили прокомментировать результаты выборов в парламент страны. Закрытие границ и выход из ЕС - пункты предвыборной программы голландского правого популиста Герта Вилдерса, успеха которого боялось без малого пол-Европы.

Но правопопулистская Партия свободы Вилдерса пришла к финишу только второй. Именно поэтому большинство голландцев испытывает теперь облегчение, ведь это в первую очередь означает, что сенсации не произошло.

Герт Вилдерс разочарован итогами выборов

Многие гордятся тем, что в важный для страны момент абсолютное большинство - свыше 80 процентов - избирателей пришли и свои отдали голоса, тем самым обеспечив парламентским выборам легитимность. "Высокая явка - вот что дает мне уверенность в будущем", - так охарактеризовал настроение после голосования один из жителей Гааги. Хотя никакой особой эйфории не наблюдается.

Считается, что Нидерланды подтвердили проевропейский курс. При этом голландцы по-прежнему не всем довольны в ЕС, прежде всего скептически они относятся к идее централизации власти в Брюсселе. Не случайно в 2005 году на референдуме они проголосовали против общеевропейской конституции. Но жители Нидерландов, тем не менее, не готовы расставаться с преимуществами ЕС - теми же открытыми границами, например. "Сигнал Европе: Партия свободы не пройдет", - так озаглавила свою передовицу популярная газета NRC Handelsblad.

После Brexit не будет Nexita

Даже избиратели Вилдерса довольны результатом, ведь не секрет, что шансов занять пост премьер-министра у этого политика ничтожно мало. Однажды, в 2010 году, Герт Вилдерс не смог показать себя надежным партнером по коалиции, и теперь другие партии не горят желанием вступать с ним в политические союзы. А стилистическая близость к Дональду Трампу, как считается, в итоге не пошла Вилдерсу на пользу, так как избиратели в Нидерландах в большинстве своем относятся к эксцентричному американскому президенту негативно.

Голландцы помогут вернуть уверенность в себе и социологам: в отличие от прогнозов об исходе референдума о выходе Великобритании из ЕС или выборов президента США, предвыборные данные опросов общественного мнения в Нидерландах оказались точными, за исключением результата Народной партии за свободу и демократию действующего премьера Марка Рютте.

Она лидировала в последних опросах, но победила с большим отрывом, чем ожидалось, завоевав, по предварительным подсчетам, 33 места в парламенте (всего в его нижней палате заседают 150 депутатов). Считается, что Рютте помогла заочная схватка с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за выступлений турецких политиков в Нидерландах. Именно поэтому на страницах голландских газет счастливый Рютте держит сегодня турецкий флаг.

Но не все остается по-старому

Выборы в Нидерландах показали, что, во-первых, страна "сдвинулась немного вправо", написала влиятельная местная газета De Volkskrank. Действительно, критик ислама и противник ЕС Вилдерс набрал меньше, чем в 2010 году, но все-таки более 13 процентов голосов, что даст его партий 20 мест в парламенте.

К тому же близкая Вилдерсу по духу и созданная всего несколько лет назад националистическая партия "Форум за демократию" Тьерри Боде смогла впервые получить два места в парламенте. "Я очень не хотела, чтобы этот блондин (Герт Вилдерс. - Ред.) победил. Но не будем преуменьшать популистский тренд", - заметила в интервью DW пожилая дама на улице Гааги в ответ на вопрос о том, как она оценивает выборы.

Во-вторых, голландцы дали понять, что ожидают от нового правительства не только более консервативного курса в вопросах миграции, но и более социальной политики. Избиратели наказали прежде всего социал-демократов за сокращения социальных льгот в предыдущие годы, так что нынешняя правящая коалиция не сохранится в том же составе.

Когда о Нидерландах забудут: коалиция правых

Съемочные группы ведущих мировых телеканалов пока не покинули Бинненхоф - резиденцию парламента и правительства в Гааге. Но, вероятно, вскоре Нидерланды исчезнут из новостных сообщений мировых СМИ, и вовсю начнется работа по созданию правящей коалиции. Действующий премьер Рютте уже заявил, что переговоры на сей счет могут затянуться, хотя голландцев этим не удивишь. Такое здесь случается часто.

Возможными партнерами партии Рютте по коалиции считаются христианские демократы, которые заметно прибавили по итогам последних выборов, так же, как и леволиберальная партия "Демократы-66" (у обеих по 19 мест в парламенте). Вероятнее всего, в коалицию войдут и представители "Христианского союза" (5 депутатских мандатов).

Неизвестно, попадет ли в правительство партия, добившаяся самого большого успеха на этих выборах - "Зеленые левые" во главе с харизматичным 33-летним Йессе Клавером. "Зеленым" удалось практически в четыре раза увеличить число своих сторонников с 2012 года, завоевав 14 мест в парламенте.