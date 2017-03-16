Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда прошли в дружественной атмосфере, стороны подписали более десятка соглашений на общую сумму $65 млрд. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД КНР Чжан Мин.

"Переговоры завершились успешно. Всего мы подписали 14 соглашений в различных областях сотрудничества, таких как освоение природных ресурсов, энергетика, космос, высокие технологии, инвестиции, безопасность. Всего же у нас 35 проектов сотрудничества на общую сумму $65 млрд", - отметил дипломат.

Китай - пятая по счету страна в рамках турне саудовского монарха по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в который он отправился в начале марта. Саудовский лидер уже посетил Малайзию, Индонезию, Бруней и Японию.