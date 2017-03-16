Финансовые новости
- |
- 16.03.17
- |
- 13:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Китай и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму $65 млрд
07:37 16.03.2017 |
Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда прошли в дружественной атмосфере, стороны подписали более десятка соглашений на общую сумму $65 млрд. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД КНР Чжан Мин.
"Переговоры завершились успешно. Всего мы подписали 14 соглашений в различных областях сотрудничества, таких как освоение природных ресурсов, энергетика, космос, высокие технологии, инвестиции, безопасность. Всего же у нас 35 проектов сотрудничества на общую сумму $65 млрд", - отметил дипломат.
Китай - пятая по счету страна в рамках турне саудовского монарха по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в который он отправился в начале марта. Саудовский лидер уже посетил Малайзию, Индонезию, Бруней и Японию.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила введение квот на использование украинского языка на ТВ - первое чтение
|Чего ждать от остановки торговли с ЛДНР
Если на территории ОРДЛО уже нет предприятий, которые зарегистрированы и уплачивают налоги на подконтрольной территории, что произошло в результате их "национализации", никаких оснований для перемещения товарных партий через линию размежевания уже нет.
|Приазовье в огне. Пошли ли ВСУ в наступление под Верхнешироковским
|Национализация по-народному. Как в ОРДЛО воспевают "отжим"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
|Новый постпред США в ООН: "Мы не можем доверять России"
|Будет ли в Шотландии второй референдум о независимости?
|На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте
|Дожить до ноября, или Весеннее обострение в киргизской политике
|Китай и Саудовская Аравия подписали соглашения на сумму $65 млрд
|Повышение ставки Федрезерва отражает стабильный рост экономики США - Йеллен
Это интересно
|В Женеве дебютировал предвестник семиместного кроссовера SsangYong
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов