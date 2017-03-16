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Топливно-энергетический комплекс
Повышение ставки Федрезерва отражает стабильный рост экономики США - Йеллен
07:24 16.03.2017 |
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания.
Экономика США демонстрирует существенный прогресс в достижении двойной цели ФРС - полной занятости и стабильности цен, приводит ее слова MarketWatch.
Настроение в бизнес-сообществе остается позитивным, при этом в стране сохраняется значительный прирост рабочих мест, как и в предыдущие месяцы, добавила Дж.Йеллен. Относительно стабильный показатель участия населения в рабочей силе является еще одним признаком улучшения на рынке труда.
При этом глава Федрезерва подчеркнула, что на прошедшем заседании практически не обсуждались меры в налоговой и бюджетной политике, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Это, в частности, отразилось в том факте, что макроэкономические прогнозы руководства ФРС остались практически неизменными.
Однако она допустила изменения в прогнозах и, в меньшей степени, темпах повышения ставки по мере того, как новая администрация будет сообщать новые подробности о запланированных реформах.
По словам Дж.Йеллен, члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) обсуждали вопрос сокращения объема активов на балансе Федрезерва, однако не приняли никаких решений в этом отношении. Она отметила, что уверенность в стабильном росте экономики гораздо важнее, чем сам факт сокращения активов на балансе ЦБ.
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