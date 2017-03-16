Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) повысили базовую процентную ставку на фоне продолжающегося роста американской экономики, заявила председатель Федрезерва Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания.

Экономика США демонстрирует существенный прогресс в достижении двойной цели ФРС - полной занятости и стабильности цен, приводит ее слова MarketWatch.

Настроение в бизнес-сообществе остается позитивным, при этом в стране сохраняется значительный прирост рабочих мест, как и в предыдущие месяцы, добавила Дж.Йеллен. Относительно стабильный показатель участия населения в рабочей силе является еще одним признаком улучшения на рынке труда.

При этом глава Федрезерва подчеркнула, что на прошедшем заседании практически не обсуждались меры в налоговой и бюджетной политике, обещанные президентом США Дональдом Трампом. Это, в частности, отразилось в том факте, что макроэкономические прогнозы руководства ФРС остались практически неизменными.

Однако она допустила изменения в прогнозах и, в меньшей степени, темпах повышения ставки по мере того, как новая администрация будет сообщать новые подробности о запланированных реформах.

По словам Дж.Йеллен, члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) обсуждали вопрос сокращения объема активов на балансе Федрезерва, однако не приняли никаких решений в этом отношении. Она отметила, что уверенность в стабильном росте экономики гораздо важнее, чем сам факт сокращения активов на балансе ЦБ.

