Финансовые новости
- |
- 16.03.17
- |
- 00:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
США достигли нового лимита госдолга
22:53 15.03.2017 |
США достигли нового потолка госдолга, сообщает 15 марта агентство dpa. Действие закона, определявшего максимальный размер госдолга в 18,1 триллиона долларов, было приостановлено в ноябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Однако срок моратория истекает в четверг, 16 марта. Таким образом, нынешний госдолг в размере 19,86 триллиона долларов станет новым лимитом.
Впрочем, это не означает, что США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, включая выплаты пенсий, зарплат госслужащим и страховок, отмечает агентство dpa. У министра финансов США Стивена Мнучина есть ряд возможностей, чтобы выиграть время и обеспечить работу федеральных учреждений.
Минфин планирует временно прекратить выпуск некоторых видов гособлигаций. Об этом Мнучин сообщил в письме Конгрессу на прошлой неделе. По данным Бюджетного управления Конгресса, это позволит федеральному правительству продержаться до осени. Кроме того, в апреле ожидаются значительные поступления налогов, что еще больше укрепит его положение.
По данным dpa, ожидается, что республиканское большинство в Конгрессе вскоре примет новый закон, повышающий лимит госдолга. Об этом ранее заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Примечательно, что до своего избрания президентом Дональд Трамп резко критиковал администрацию Обамы, которая неоднократно поднимала верхний предел госдолга.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Предложение валюты на межбанке 15 марта превыщало спрос
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко призывает общественность обратить внимание на процесс формирования Верховного суда
|Порошенко: мы готовы снять запрет на перемещение грузов, если предприятия будут возвращены украинским собственникам и наступит перемирие
"Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, не зависимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт Минских соглашений - прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения".
|Порошенко против досрочных выборов в Раду, очередные должны пройти в 2019 году
"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить этих оппозиционеров и отметить, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю".
|Блокада Порошенко. Что заставит Путина отдать Донбасс в "хорошие руки"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США достигли нового лимита госдолга
|ФРС ожидаемо повысила ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%
|"Брексит": что означает для Британии введение в действие статьи 50?
|МЭА: ОПЕК в феврале нарастила добычу, выполнив соглашение по сокращению на 91%
|В Италии отмечается рост активности оргпреступности в сфере АПК - исследование
|Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Это интересно
|Гибкий смартфон Samsung появится на рынке не ранее 2018 года
|Toyota привезла в Женеву трехколесный концепт i-TRIL
|Топ-14 самых дорогих небоскребов за последние 20 лет
|Ущерб от использования ботнетов в сфере рекламы в США оценивается в $31 млрд.
По текущим расценкам стоимость бот-трафика составляет 1 цент за визит на сайт. Если оператор ботнета заставит 100 тыс. уникальных компьютеров посетить определенный сайт и сымитировать поведение реальных пользователей, то он сможет заработать порядка $1 тыс.
|Китайцы показали гибридный суперкар с шестью моторами
|ФБР расследует таинственное похищение физических биткойнов
|В Южной Корее создан пластик для гибких смартфонов