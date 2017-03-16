США достигли нового потолка госдолга, сообщает 15 марта агентство dpa. Действие закона, определявшего максимальный размер госдолга в 18,1 триллиона долларов, было приостановлено в ноябре 2015 года при президенте Бараке Обаме. Однако срок моратория истекает в четверг, 16 марта. Таким образом, нынешний госдолг в размере 19,86 триллиона долларов станет новым лимитом.

Впрочем, это не означает, что США не смогут выполнять свои финансовые обязательства, включая выплаты пенсий, зарплат госслужащим и страховок, отмечает агентство dpa. У министра финансов США Стивена Мнучина есть ряд возможностей, чтобы выиграть время и обеспечить работу федеральных учреждений.

Минфин планирует временно прекратить выпуск некоторых видов гособлигаций. Об этом Мнучин сообщил в письме Конгрессу на прошлой неделе. По данным Бюджетного управления Конгресса, это позволит федеральному правительству продержаться до осени. Кроме того, в апреле ожидаются значительные поступления налогов, что еще больше укрепит его положение.

По данным dpa, ожидается, что республиканское большинство в Конгрессе вскоре примет новый закон, повышающий лимит госдолга. Об этом ранее заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Примечательно, что до своего избрания президентом Дональд Трамп резко критиковал администрацию Обамы, которая неоднократно поднимала верхний предел госдолга.