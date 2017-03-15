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Топливно-энергетический комплекс
Утечка налоговой декларации Трампа вызвала гнев Белого дома
08:14 15.03.2017 |
Ведущая американского телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу во вторник пообещала обнародовать в своей программе налоговую декларацию Дональда Трампа за 2005 год.
Позже в ходе вышедшей в эфир программы были показаны две страницы, являющиеся, по утверждению телеканала, налоговой декларацией Трампа за 2005 год. Как сообщает Би-Би-си, журналист Дэвид Кей Джонстон, у которого телекомпания взяла интервью, сказал, что получил документы по почте, от анонимного источника.
Еще до выхода программы в эфир, но после заявления Мэддоу Белый дом сообщил, что Трамп заплатил 38 млн долларов налогов со 150 млн долларов дохода.
Никакие подтверждающие документы опубликованы не были. В Белом доме заявили, что Трамп как бизнесмен был обязан платить не больше налогов, чем требуется законом, и обвинили телекомпанию в том, что публикацией налоговых документов MSNBC нарушила закон.
Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации. Обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы.
В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Трампа за то, что он "не платит федеральные налоги с доходов". Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, что является легальным.
Накануне стало известно, что Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер. Зарплата американского лидера составляет 400 тыс. долларов в год.
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