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Топливно-энергетический комплекс
Япония стала экспортером черной икры
09:44 14.03.2017 |
Япония впервые в своей истории стала экспортером черной икры. Небольшое количество этого деликатеса было отправлено нынешнем месяце в один из лучших отелей Гонконга, сообщил ТАСС президент компании-производителя Japan Caviar Мотоо Сакамото.
"Экспорт пока будет идти только в Гонконг, однако у нас есть заявки из ряда стран Юго-Восточной Азии, - рассказал он. - В то же время существенному расширению поставок за рубеж мешают пока еще малые объемы нашего производства. Мы получаем лишь до тонны черной икры в год".
Japan Caviar начала эксперименты с разведением осетров в 1983 году в префектуре Миядзаки на юго-западном японском острове Кюсю. К продаже черной икры фирма приступила спустя тридцать лет после этого. Сейчас ее продукция поступает в рестораны по всей Японии.
Japan Caviar - крупнейший в стране производитель черной икры, однако ее предлагают местным потребителям и другие фирмы страны. В перспективе японские компании планируют выйти с этим товаром на рынки соседних стран Азии, США и даже Евросоюза.
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