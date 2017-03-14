Япония впервые в своей истории стала экспортером черной икры. Небольшое количество этого деликатеса было отправлено нынешнем месяце в один из лучших отелей Гонконга, сообщил ТАСС президент компании-производителя Japan Caviar Мотоо Сакамото.

"Экспорт пока будет идти только в Гонконг, однако у нас есть заявки из ряда стран Юго-Восточной Азии, - рассказал он. - В то же время существенному расширению поставок за рубеж мешают пока еще малые объемы нашего производства. Мы получаем лишь до тонны черной икры в год".

Japan Caviar начала эксперименты с разведением осетров в 1983 году в префектуре Миядзаки на юго-западном японском острове Кюсю. К продаже черной икры фирма приступила спустя тридцать лет после этого. Сейчас ее продукция поступает в рестораны по всей Японии.

Japan Caviar - крупнейший в стране производитель черной икры, однако ее предлагают местным потребителям и другие фирмы страны. В перспективе японские компании планируют выйти с этим товаром на рынки соседних стран Азии, США и даже Евросоюза.