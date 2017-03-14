Палата лордов приняла в исходном виде законопроект, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза.

Как сообщает Би-Би-си, лаконичный законопроект позволяет (хотя формально не обязывает) премьер-министру уведомить Евросоюз о намерении Соединенного Королевства выйти из состава ЕС, за что высказалось большинство британских избирателей на референдуме в июне прошлого года.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки.

Первая требовала гарантировать, что те граждане других стран ЕС, которые уже живут в Великобритании, смогут продолжать жить в стране на прежних условиях, независимо от исхода переговоров о выходе. В целом британское правительство занимает такую же позицию, но оно хотело бы в ответ добиться аналогичных условий для британских граждан, проживающих в других странах ЕС. Страны ЕС отказываются обсуждать любые аспекты выхода до подачи официального уведомления согласно статье 50 Лиссабонского договора.

Вторая поправка требует от правительства представить парламенту проект соглашения об условиях выхода до его подписания, с тем чтобы парламентарии могли высказать свои замечания и даже - в теории - отклонить его и обязать правительство добиться каких-то других условий.

Правительство считало, что обе эти поправки ограничивают его пространство для маневра на предстоящих переговорах.

С изменениями, внесенными лордами, законопроект вернулся в палату общин. Та рассмотрела их ранее в понедельник, по настоянию правительства изъяла обе поправки и отправила документ в изначальном виде обратно в верхнюю палату.

В палате лордов противники "Брексита" из партии либерал-демократов попытались вновь внести аналогичные поправки, что привело бы к продолжению законотворческого "пинг-понга". Однако на этом этапе палата лордов большинством голосов проголосовала против новых поправок и тем самым одобрила законопроект в том виде, как его внесло правительство.

Палата лордов не избирается и состоит в последние годы не столько из родовых аристократов, сколько из ветеранов британской политики и выдающихся деятелей других сфер общественной жизни. Лорды видят свою задачу в том, чтобы рассматривать законы тщательнее и при необходимости давать нижней палате возможность изменить поспешно принятые решения.

Для вступления в силу закон еще должен быть одобрен королевой, но это сугубая формальность.

Правительство неоднократно обещало подать уведомление о намерении выйти из ЕС до конца марта. Эти сроки в целом соблюдаются, однако спекуляции о том, что уведомление по статье 50 Лиссабонского договора будет подано уже во вторник, вероятно не подтвердятся. Источники в правительстве в понедельник днем говорили, что премьер-министр подождет до конца месяца.