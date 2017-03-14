Финансовые новости
- |
- 14.03.17
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Может ли Вилдерс стать премьером Нидерландов
08:48 14.03.2017 |
После выборов 15 марта у правопопулистской Партии свободы Герта Вилдерса есть неплохие шансы создать крупнейшую фракцию в парламенте Нидерландов. Но, несмотря на символическое значение такого результата, полноценной победой это не станет - другие крупные политические партии открещиваются от возможности создать правящую коалицию с правопопулистами. DW отвечает на главные вопросы о расстановке сил накануне голосования в Нидерландах.
Насколько популярна Партия свободы?
На протяжении последних полутора лет партия Вилдерса едва ли не бессменно лидирует в опросах социологических служб. В то же время важно понимать, что даже на пике популярности Партию свободы поддерживала примерно четверть нидерландцев.
Ближе к выборам и вовсе наметился тренд на снижение рейтинга правопопулистов: последние опросы показывают, что за них намерены проголосовать 13 процентов избирателей.
По данным социологов, в самый канун голосования партию Вилдерса даже стала слегка опережать праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) действующего премьер-министра страны Марка Рютте. Таким образом, правопопулисты могут в итоге не стать крупнейшей фракцией в парламенте, хотя еще несколько месяцев назад это казалось почти гарантированным.
Каким будет расклад в парламенте?
Во Второй палате Генеральных штатов (так называется парламент Нидерландов) в общей сложности 150 мест. Для формирования правительственного большинства необходимо как минимум 76 мандатов. В действующее правительство входят две партии - НПСД и социал-демократы из Партии труда, у которых в сумме 79 депутатских мест. Но в сравнении с прошлыми выборами расклад заметно изменился.
Согласно последним опросам, лидер прошлых выборов НПСД может рассчитывать на сей раз на 24-26 депутатских мест. Их партнер по коалиции Партия труда получит лишь 11-12 мест. Правопопулисты во главе с Вилдерсом претендуют на 22-25 мандатов. Леволибералам из партии "Демократы-66" и консерваторам из "Христианско-демократического призыва" могут достаться от 17 до 21 мандата каждой партии, "Зеленым левым" - 14-17, а Социалистической партии - 13-15. Есть еще несколько политических сил, которые могут рассчитывать примерно на 5 мандатов каждая и совсем мелкие партии, которых в новом парламенте, возможно, представят 1-2 депутата.
Таким образом, в Нидерландах ожидается формирование широкой коалиции из четырех, а то и пяти или шести партий.
Правопопулисты войдут в правительство Нидерландов?
Даже если Партия свободы станет победителем на выборах, это не означает, что правопопулисты обязательно войдут в правительство. А если и войдут, то это не станет чем-то из ряда вон выходящим - в истории Нидерландов уже бывали подобные случаи. Например, социал-демократы из Партии труда в разное время трижды оказывалась в оппозиции, побеждая на выборах.
Все крупные партии заявили о нежелании вступать в политический союз с правопопулистской Партией свободы, а без них Вилдерсу и его соратникам добрать необходимые 50 или даже больше мандатов никак не удастся. В середине февраля нидерландский премьер Марк Рютте даже впервые за несколько лет зашел в свой личный профиль в Twitter, чтобы расставить все точки над "i". "Ноль процентов, Герт. НОЛЬ процентов. Этому. Не. Бывать", - так он оценил шансы на формирование коалиции своей партии с Вилдерсом после 15 марта.
НПСД при Рютте уже дважды вступали в коалиции: с христианскими-демократами (в 2010 году, тогда еще при поддержке Партии свободы) и с социал-демократами. На этот раз им понадобится участие еще нескольких сил. Среди вероятных партнеров называют "Демократов-66" и "зеленых". К ним могут примкнуть также более мелкие фракции. Существует даже вариант широкой коалиции левых сил без участия НПСД, зато с социалистами. Короче говоря, после оглашения итогов голосования партиям предстоит непростой процесс переговоров. Обычно формирование правительства в Нидерландах занимает около трех месяцев.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Меморандум сотрудничества с МВФ предусматривает запуск земельной реформы в 2017, - Данилюк
"Официальный документ (меморандум) будет обнародован только после заседания совета директоров... Что планируется делать с земельной реформой. Действительно, мы планируем, как это было предусмотрено в предыдущих меморандумах, запустить земельную реформу в этом году", - сказал Данилюк
|Порошенко намерен созвать СНБО по вопросу возможных санкций в отношении Сбербанка 15 марта, - Аваков
|Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе вступил в силу
|Торги на межбанке вошли в свою обычную фазу и демонстрируют динамику согласно сезонным факторам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Япония стала экспортером черной икры
|Турция приостанавливает дипломатические контакты с Нидерландами
|Палата лордов одобрила закон о запуске Brexit
|Может ли Вилдерс стать премьером Нидерландов
|Исландия отменяет ограничения на движение капитала, крона дешевеет максимальными темпами с 2009г
|Турецкая лира ослабла на фоне скандала с Голландией
Турецкая лира начала новую неделю снижением, после того как правительство страны оказалось втянуто в громкий дипломатический скандал с Нидерландами в минувшие выходные - последний в серии политических разногласий, которые влияли на турецкую валюту.
Это интересно
|На моторшоу в Женеве компания McLaren Automotive представила суперкар с индексом 720S, который пришел на смену модели 650S
|Microsoft стала размещать рекламу непосредственно в проводнике Windows 10
|Ученые вычислили лучшее время, чтобы просить повышения зарплаты
|На Женевском автошоу состоялась премьера рестайлинговой версии Nissan Qashqai
|Электрокар Renault Zoe превратили в полноприводный хот-хэтч
Суммарная отдача электрических моторов составляет 465 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час 1400-килограммовый автомобиль, из которых 450 килограммов приходится на батарею емкостью 40 киловатт-часов, разгоняется за 3,2 секунды.
|Искусственный интеллект Google научился распознавать объекты на видео
|Lamborghini представила на автосалоне в Женеве "заряженную" версию суперкара Huracan, которая называется Performante