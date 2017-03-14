Герт Вилдерс

После выборов 15 марта у правопопулистской Партии свободы Герта Вилдерса есть неплохие шансы создать крупнейшую фракцию в парламенте Нидерландов. Но, несмотря на символическое значение такого результата, полноценной победой это не станет - другие крупные политические партии открещиваются от возможности создать правящую коалицию с правопопулистами. DW отвечает на главные вопросы о расстановке сил накануне голосования в Нидерландах.

Насколько популярна Партия свободы?

На протяжении последних полутора лет партия Вилдерса едва ли не бессменно лидирует в опросах социологических служб. В то же время важно понимать, что даже на пике популярности Партию свободы поддерживала примерно четверть нидерландцев.

Ближе к выборам и вовсе наметился тренд на снижение рейтинга правопопулистов: последние опросы показывают, что за них намерены проголосовать 13 процентов избирателей.

По данным социологов, в самый канун голосования партию Вилдерса даже стала слегка опережать праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) действующего премьер-министра страны Марка Рютте. Таким образом, правопопулисты могут в итоге не стать крупнейшей фракцией в парламенте, хотя еще несколько месяцев назад это казалось почти гарантированным.

Каким будет расклад в парламенте?

Во Второй палате Генеральных штатов (так называется парламент Нидерландов) в общей сложности 150 мест. Для формирования правительственного большинства необходимо как минимум 76 мандатов. В действующее правительство входят две партии - НПСД и социал-демократы из Партии труда, у которых в сумме 79 депутатских мест. Но в сравнении с прошлыми выборами расклад заметно изменился.

Согласно последним опросам, лидер прошлых выборов НПСД может рассчитывать на сей раз на 24-26 депутатских мест. Их партнер по коалиции Партия труда получит лишь 11-12 мест. Правопопулисты во главе с Вилдерсом претендуют на 22-25 мандатов. Леволибералам из партии "Демократы-66" и консерваторам из "Христианско-демократического призыва" могут достаться от 17 до 21 мандата каждой партии, "Зеленым левым" - 14-17, а Социалистической партии - 13-15. Есть еще несколько политических сил, которые могут рассчитывать примерно на 5 мандатов каждая и совсем мелкие партии, которых в новом парламенте, возможно, представят 1-2 депутата.

Таким образом, в Нидерландах ожидается формирование широкой коалиции из четырех, а то и пяти или шести партий.

Правопопулисты войдут в правительство Нидерландов?

Даже если Партия свободы станет победителем на выборах, это не означает, что правопопулисты обязательно войдут в правительство. А если и войдут, то это не станет чем-то из ряда вон выходящим - в истории Нидерландов уже бывали подобные случаи. Например, социал-демократы из Партии труда в разное время трижды оказывалась в оппозиции, побеждая на выборах.

Все крупные партии заявили о нежелании вступать в политический союз с правопопулистской Партией свободы, а без них Вилдерсу и его соратникам добрать необходимые 50 или даже больше мандатов никак не удастся. В середине февраля нидерландский премьер Марк Рютте даже впервые за несколько лет зашел в свой личный профиль в Twitter, чтобы расставить все точки над "i". "Ноль процентов, Герт. НОЛЬ процентов. Этому. Не. Бывать", - так он оценил шансы на формирование коалиции своей партии с Вилдерсом после 15 марта.

НПСД при Рютте уже дважды вступали в коалиции: с христианскими-демократами (в 2010 году, тогда еще при поддержке Партии свободы) и с социал-демократами. На этот раз им понадобится участие еще нескольких сил. Среди вероятных партнеров называют "Демократов-66" и "зеленых". К ним могут примкнуть также более мелкие фракции. Существует даже вариант широкой коалиции левых сил без участия НПСД, зато с социалистами. Короче говоря, после оглашения итогов голосования партиям предстоит непростой процесс переговоров. Обычно формирование правительства в Нидерландах занимает около трех месяцев.